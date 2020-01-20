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"В отставке нет ничего необычного"

Бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью программе "Время" на Первом канале объяснил причины ухода правительства. В частности, он объяснил свою отставку длительностью нахождения на посту и необходимостью предоставления президенту "абсолютной свободы" действий.

Медведев также сказал, что не видит в отставке правительства ничего необычного.

"К отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного. Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране, ну, может, за последние годы это не было очень часто, но, тем не менее, это совершенно обычное событие", - заявил Медведев.

Ожидается, что на этой неделе станет известен состав нового правительства. Согласно Конституции, новый премьер-министр Михаил Мишустин в течение недели после назначения (это произошло в минувший четверг) должен представить президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и министров.

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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин опубликует декларацию о доходах в конце весны 2020 года, сообщает "Коммерсант". Из опубликованных им ранее деклараций следует, что основная часть его доходов - результат инвестирования в последние десять лет доходов, заработанных до 2010 года в компьютерном бизнесе и в руководстве структур, которые сейчас контролирует Deutsche Bank.

"Коммерсант" пишет, что следит за бизнесом и состоянием Мишустина и его семьи практически с первой половины 1990-х - он является одним из создателей НП "Международный компьютерный клуб". Эта структура была организована еще в конце 1980-х годов несколькими членами Академии наук СССР для содействия созданию в стране рынка вычислительной техники.

В 1998 году, когда Мишустин стал советником, а потом заместителем главы налоговой службы, он явно был довольно обеспеченным человеком, утверждает издание.

Из деклараций за 2013-2018 годы, которые приводит издание, следует, что за шесть лет Мишустин заработал 130,7 млн рублей. Доходы его супруги Владлены составили 584 млн рублей. "Коммерсант" пришел к выводу, что они стали результатом грамотного вложения средств.

"Прыжок в неизвестность"

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Принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей его печалит, но у него не было другого выхода. Об этом он заявил, выступая на встрече благотворительной организации Sentabale, которой он оказывает помощь.

Гарри отметил, что испытывает огромное уважение к своей бабушке - королеве Елизавете II. "Мы надеялись, что сможем продолжить служить королеве, Содружеству и военным ассоциациям без государственного финансирования. К сожалению, это оказалось невозможно", - сказал он.

Ранее Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и его супруга Меган больше не будут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства.

"Британия является моим домом. Я люблю это место, и так будет всегда", - сказал он. По словам принца, для его семьи отход от королевских обязанностей - это "прыжок в неизвестность".

Спорная либерализация

Намерение властей Украины начать либерализацию продажи земли вызывает немало споров в стране, однако, по мнению сторонников, эта мера приведет к росту инвестиций в экономику, пишет Financial Times.

В 1990-х годах более 6 млн украинцев, преимущественно работавших в советских колхозах, получили земельные участки, общая площадь которых составляла 41 млн га. Но в 2001 году был введен мораторий на продажу, запрещавший перепродажу наделов или использование их в качестве залогового имущества при получении кредитов. Также государству было запрещено продавать гектары других земель, значительная часть которых не обрабатывалась.

По мнению экономистов, нынешнее решение властей может привлечь инвестиции и привести к росту экономики. Однако, согласно недавним опросам, большинство граждан страны выступают против продажи земель, опасаясь, что олигархи и международные корпорации монополизируют фермерство.

Грустный понедельник

Сегодняшний день - третий понедельник января - называют "унылым понедельником" и считают самым депрессивным днем в году. Эти 24 часа настолько пропитаны безнадежностью, что можно смело брать отгул и проводить его в постели, пишет газета i.

Но что бы вам ни говорили СМИ об этом явлении, "унылого понедельника" не существует. Сезонное расстройство настроения, когда несколько месяцев человек получает меньше солнечного света, безусловно, существует, и "лечится" разными мерами - от более частых прогулок на свежем воздухе до медицинской помощи и медикаментов.

Однако сам термин "унылый понедельник" является продуктом маркетинга, выдуманным в 2005 году ныне несуществующей туристической компанией с целью рекламы туров.

Чтобы помочь справиться с зимним унынием, издание приводит пять практических советов, которые помогут украсить серые дни.

Голунова допросят как потерпевшего

Следственный комитет России допросит специального корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова. Неделю назад стало известно, что его признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

"Звонил следователь. Сообщил, что меня признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Теперь нужно как-то скромно отметить день рождения, чтобы на следующий день к 10 утра придти на допрос в Следственный комитет", - писал Голунов в своем телеграм-канале.

Спорная сделка на миллиард

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Арбитражный суд Московской области рассмотрит жалобу директора Совхоза имени Ленина и бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина на решение о взыскании с него более миллиарда рублей в пользу предприятия.

Акционеры совхоза пытались добиться через суд компенсации понесенных совхозом убытков, а также упущенной выгоды. Речь идет о сделке с двумя участками совхоза стоимостью 1 млрд рублей.

По мнению истцов, сделка была заключена на нерыночных условиях. Сам Грудинин это отрицает.

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На конференции по мирному урегулированию в Ливии участники договорились придерживаться эмбарго на поставки оружия в страну и больше не оказывать военную помощь различным группам, которые участвуют в конфликте.

"Мы получили обещания от всех делегатов, что участники этой конференции не будут оказывать поддержку враждующим сторонам в Ливии и прекратят все действия, пока соблюдается соглашение о прекращении огня", - заявила на итоговой пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель.

В саммите приняли участие лидеры двух основных ливийских враждующих групп - премьер-министр признанного ООН правительства страны Файез ас-Сирадж и генерал Халифа Хафтар, однако на личную встречу между собой они так и не согласились.

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В киевском аэропорту "Борисполь" прошла церемония прощания с погибшими членами экипажа и пассажирами самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого 8 января иранскими военными сразу после вылета из аэропорта Тегерана.

В мероприятии приняли участие родственники и коллеги погибших, а также руководство страны - президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и другие официальные лица.

В ходе церемонии останки пронесли в закрытых гробах, обернутых национальным флагом.

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Почитайте воспоминания очевидцев о событиях января 1990 года в Баку. Трагедия, которая унесла жизни более 100 человек, по мнению многих, дала начало процессу развала СССР.

Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов