Пятеро погибших в Перми из-за прорыва трубы с кипятком в хостеле

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В Перми в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле погибли по меньшей мере пять человек. Еще трое госпитализированы с ожогами.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, авария произошла ночью в Индустриальном районе Перми в мини-отеле "Карамель", расположенном в цокольном этаже жилого дома - произошел прорыв трубопровода с горячей водой, после чего помещение отеля было затоплено.

Тела погибших обнаружили после того, как из помещения откачали горячую воду, сообщили в МЧС. Сейчас устанавливаются личности погибших.

Как сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах, среди погибших был один ребенок. Его возраст собеседник агентства не уточнил.

По данным регионального минздрава, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести. Еще три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей, сообщила глава ведомства Оксана Мелехова.

Как сообщил журналистам и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров, все пострадавшие были постояльцами отеля.

При этом трубу с теплоносителем, по его словам, прорвало не в подвальном помещении, где располагается отель, а "где-то выше".

"Трубу прорвало не здесь, не в подвале. Где-то выше была авария, а к ним [в отель] стекла вода", - сказал министр.

Хостел расположен в пятиэтажном доме 1965 года постройки, пишет ТАСС.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).