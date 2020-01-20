Путин предложил уволить Юрия Чайку с поста генпрокурора

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Президент России Владимир Путин предложил назначить на должность генпрокурора зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Игоря Краснова. Юрия Чайку он предложил Совету Федерации снять с должности "в связи с переходом на другую работу".

"Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генпрокрурора", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Решение об увольнении Чайки должен принять Совет Федерации.

Освободить его от должности генпрокурора Путин предложил "в связи с переходом на другую работу".

Совет Федерации может рассмотреть кандидатуру Краснова в среду, сказал Интерфаксу первый замглавы комитета по конституционному законодательству Владимир Полетаев. "Скорее всего, так и будет, но мы должны дождаться соответствующего поручения председателя Совета Федерации", - оговорился он.

68-летний Чайка занимал пост генерального прокурора с июня 2006 года. Он действительный государственный советник юстиции.

Генерал-лейтенант юстиции Краснов родился в 1975 году. Среди дел, расследованием которых он занимался, - покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в январе 2009-го и убийство Бориса Немцова в феврале 2015-го.

Пост зампредседателя СКР Краснов занял в 2016 году.

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