Долгожитель прокуратуры: чем запомнился Юрий Чайка

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Российский президент Владимир Путин предложил освободить от должности генпрокурора Юрия Чайку. В качестве кандидата на его должность он предложил заместителя главы СКР Игоря Краснова.

Чайка уходит с должности в связи с переходом на другую работу, сообщили в пресс-службе Кремля. Куда именно он идет работать, там не уточнили.

Как пишут "Открытые медиа" со ссылкой на собеседника, близкого к руководству генпрокуратуры, уход Чайки может быть связан с его возрастом - в мае ему исполнится 69 лет, тогда как свой пост, по закону, генпрокурор может занимать до 70-ти.

В ноябре прошлого года Чайка заявил, что начнет регулярно проводить личные приемы бизнесменов в регионах. По его словам, эта инициатива связана с большим количеством жалоб на незаконные действия в отношении имущества предпринимателей. Первая встреча прошла тогда же в Екатеринбурге.

"После встречи Юрия Чайки с бизнесменами в Екатеринбурге в первой половине 2020 года такое мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, а во второй - во Владивостоке и Саратове", - делилась с "Коммерсантом" своими планами генпрокуратура. Однако в этом году встречи, видимо, уже не состоятся.

Чайка был главным прокурором России 13 с половиной лет - с июня 2006 года. Он дважды переназначался на эту должность, третий срок его полномочий должен был истечь в 2021 году.

В генпрокуратуру Чайка пришел в 1995 году, когда институтский знакомый Юрий Скуратов, возглавлявший тогда ведомство, предложил ему пост своего заместителя.

В 1999 году, когда Скуратов был отстранен от должности из-за секс-скандала, Чайка стал исполняющим обязанности генпрокурора. Однако избавиться от приставки "и.о." ему тогда не удалось: спустя пять месяцев, в возрасте 48 лет, он покинул генпрокуратуру "в связи с выходом на пенсию".

Правда, уже через считанные дни его назначили главой министерства юстиции в правительстве Владимира Путина. Чайка возглавлял ведомство почти семь лет, сохраняя свой пост в кабинетах Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова.

23 июня 2006 года Чайка все-таки занял кресло генерального прокурора, буквально поменявшись местами с Владимиром Устиновым - его Путин назначил министром юстиции.

Смышленые сыновья

Юрий Чайка никогда не занимался бизнесом, а вот его сыновья - Игорь и Артем - напротив, крупные бизнесмены.

"Сыновья всего добиваются собственным трудом, они ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший", - рассказывал прокурор в интервью ТАСС.

Младший сын экс-генпрокурора Игорь Чайка владеет одним из крупнейших операторов переработки мусора "Хартия", а также является совладельцем компании по переработке отходов "Промышленный экологический оператор" и строительной компании "Архплей Девелопмент". Его партнером по бизнесу выступает брат президента Молдавии Александр Додон.

Старший сын Чайки Артем - владелец "Нерудной компании Бердяуш", которая поставляет щебень для РЖД. Кроме того, его называют бенефициаром "Тыретского солерудника" - одного из крупнейших в России производителей соли, выигравшего в 2013 году лицензию на право добычи на единственном в стране неразведанном участке в Калужской области. В 2019 году солерудник Чайки стал самым быстрорастущим на российском рынке пищевой соли. Это второе по размеру производство соли в России.

В 2011 году имя Артема Чайки всплывало в истории о попытке захвата МУП "Серпуховские недра" - одном из эпизодов скандального дела о подмосковных прокурорах, которых обвиняли в крышевании подпольных казино. Сына генпрокурора даже вызывали на допрос в Следственный комитет.

Именно это дело стало причиной войны между Следственным комитетом и генпрокуратурой. Последняя постоянно отменяла постановления СКР о возбуждении уголовных дел, выражала свое несогласие с ведением следствия и требовала отстранить от работы следователя, вызвавшего на допрос сына генпрокурора.

Чтобы уладить конфликт, Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост президента, даже пришлось вызвать к себе Юрия Чайку и главу СКР Александра Бастрыкина.

На той встрече, как писали СМИ, была достигнута договоренность не трогать по крайней мере родственников, хотя противостояние между ведомствами на этом не закончилось.

Расследование Навального

В 2015 году Юрий Чайка и его сыновья стали героями одного из самых известных расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Речь в нем шла о недвижимости, бизнесе и предполагаемых связях семьи генпрокурора с преступным миром.

В частности, фонд утверждал, что Артем Чайка владеет домом в Швейцарии и отелем на греческом полуострове Халкидики, а совладелицей гостиницы называл бывшую жену замгенпрокурора Геннадия Лопатина, которая якобы вела дела вместе с бандитом из Кущевской ОПГ.

Также ФБК обращал внимание на то, что Игорь Чайка регулярно получает выгодные государственные подряды.

Всего ФБК нашел в выписках Росреестра как минимум 12 объектов недвижимости, принадлежащих сыновьям Чайки. Через некоторое время сотрудники фонда обнаружили, что имена Артема и Игоря в них были заменены кодировками - так, Артем Чайка превратился в "физическое лицо ЛСДУ3", а Игорь - в "физическое лицо ЙФЯУ9". Позже Росреестр вовсе удалил данные о владельцах этой недвижимости, сообщал РБК.

Юрий Чайка называл утверждения ФБК беспочвенными и лживыми. Заказчиком публикации, по его мнению, выступал глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и "стоящие за ним спецслужбы" - сам Браудер это категорически отрицает. Несмотря на скандал, развернувшийся на фоне расследования, в 2016 году Чайку переназначили на еще один срок.