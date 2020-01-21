Вероника Скворцова не вошла в новое правительство на фоне кризиса в здравоохранении

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Вероника Скворцова руководила минздравом с мая 2012 года. Скворцова, врач по образованию, пыталась провести реформу здравоохранения. Но в итоге столкнулась с кадровым кризисом в отрасли, а политика минздрава привела к перебоям с лекарствами.

Скворцова - доктор наук, крупный специалист по борьбе с инсультами. Про инсульты и борьбу с болезнями системы кровообращения она часто рассказывала на различных форумах и в интервью.

Министр несколько раз оказывала срочную помощь людям, например, пассажирке рейса Москва - Нью-Йорк.

Однако деятельность Скворцовой на посту главы минздрава вызывала вопросы. В последний год произошло несколько скандалов из-за нехватки лекарств, а также кадровый кризис, вызванный реформами системы здравоохранения.

Некоторые решения минздрава критиковал лично Владимир Путин. В июне 2019 года во время "Прямой линии" президент говорил о проблемах с оказанием медпомощи в регионах, о дефиците специалистов и нехватке лекарств.

В конце августа на одном из совещаний Путин назвал "провалом" ситуацию в первичном звене российской медицины. "Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку", - говорил он. Медицинские работники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой, добавил Путин.

В конце октября прошел Госсовет с участием губернаторов, на котором Путин вновь критически отозвался о ситуации с медициной в регионах. "Многие здания, как известно, построены ещё в середине прошлого века, не ремонтировались долгие‑долгие годы. Оснащённость диагностическим оборудованием зачастую скудная, практически везде дефицит кадров", - заявил Путин.

Вслед за президентом критиковать Скворцову принялись и другие высшие чиновники. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах прошла ужасно, в результате чего качество и доступность медицинских услуг резко ухудшилось.

Скворцова назвала слова Голиковой излишне эмоциональными. Тем не менее она признавала наличие проблем в здравоохранении, таких как дефицит врачей и среднего медицинского персонала.

Нехватка лекарств

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В 2019 году случилось несколько громких скандалов, связанных с нехваткой лекарств, и эти проблемы минздраву пришлось решать в ручном режиме.

Во-первых, 30% тендеров на закупку жизненно необходимых лекарств оказалось сорвано из-за новых правил проведения торгов, принятых минздравом. Впоследствии ведомство поменяло эти правила.

Во-вторых, пациенты столкнулись с нехваткой иностранных препаратов. Так, в 2019 году полиция задерживала и возбуждала уголовные дела против родителей, которые покупали для своих детей лекарственное средство "Фризиум", применяемое при эпилепсии и содержащее наркотические вещества. Лекарство не было зарегистрировано в России, и купить его можно было только за границей.

Правительство стало закупать незарегистрированные препараты за рубежом, решается вопрос их регистрации и производства в России.

Пациенты с муковисцидозом били тревогу из-за исчезновения с рынка трех иностранных препаратов. Это произошло из-за появления большого количества российских дженериков. Если в торгах участвует два российских препарата, то иностранный производитель не допускается. Однако российские дженерики не подошли многим пациентам. И хотя минздрав настаивает на необходимости импортозамещения, для решения проблем этих пациентов была создана специальная дорожная карта. Врачи и пациенты говорили о похожих проблемах в лечении диабета, онкологических заболеваний.

Недовольство врачей

В 2019 году врачи и медперсонал начали активно бороться за свои права. По России прокатилась волна итальянских забастовок: медики выходили на работу, но работали строго по трудовому договору.

Врачи были недовольны системой оплаты труда, нехваткой кадров и ростом нагрузки, а также жаловались на нарушение трудового законодательства.

В регионах прошла волна сокращения младшего медперсонала. В Кемеровской области санитарки объявляли голодовку и выходили на акции протеста.

В октябре произошел конфликт между врачами и новым руководством детского отделения московского Онкологического центра имени Блохина. Врачи выпустили видеообращение, в котором жаловались на нарушение прав сотрудников, а затем написали заявления об увольнении.

В ноябре из Национального центра здоровья детей в Москве были уволены трансплантологи, которые применяли не одобренный минздравом протокол лечения для детей весом до 10 кг. Их восстановили на работе, в переговорах участвовала лично Вероника Скворцова.