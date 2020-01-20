Генеральный директор Би-би-си Тони Холл покинет свой пост

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Тони Холл покинет пост генерального директора Би-би-си этим летом. Он возглавлял Британскую вещательную корпорацию почти семь лет.

Лорд Холл объяснил решение интересами корпорации. В 2027 году заканчивается действие королевской хартии, определяющей работу Би-би-си, а в 2022-м пройдет ее промежуточный обзор.

Холл считает, что через оба события компанию должен провести один человек, которым и станет новый руководитель.

По словам Холла, решение далось ему с трудом, и он не хотел бы уходить.

Председатель совета директоров Би-би-си сэр Дэвид Клементи рассказал, что поиск замены Холлу начнется в ближайшие недели.

Обращаясь к Холлу, Клементи заверил, что корпорации повезло с таким вдохновляющим и креативным лидером, как он.

Министр культуры Великобритании Никки Морган также поблагодарила Холла.

"За свою карьеру он сделал огромный вклад в общественное вещание", - написала Морган в "Твиттере".

"Перемены давались трудно"

Image caption Холл перед лондонской штаб-квартирой Би-би-си

Холл был назначен на эту позицию в 2012 году. Его предшественник Джордж Энтуисл ушел в отставку после скандала с лордом Алистером Макэлпайном, который стал объектом ложных обвинений в педофилии, озвученных в эфире программы Newsnight.

В письме к сотрудникам Холл выразил уверенность, что в годы его руководства Би-би-си усилила свои позиции.

Сейчас Би-би-си - другая организация: инновационная, открытая, инклюзивная и успешная, уверен Холл.

"Порой перемены давались трудно", - написал Холл. "Но я верю, что наша недавняя трансформация выдержит сравнение практически с любой творческой организацией в мире".

68-летний менеджер начал свою карьеру на Би-би-си в редакции в Белфасте в 1973 году.

В 1996 году он возглавил службу новостей Би-би-си. До назначения генеральным директором Британской вещательной корпорации Холл занимал посты руководителя королевского театра Ковент-Гарден и заместителя председателя совета директоров общественного телеканала Channel 4.

Его официальный титул - лорд Беркенхед. Он член Палаты лордов с 2010 года.

Децентрализация Би-би-си

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Би-би-си в Кардиффе, Уэльс

На прошлой неделе Холл представил план, по которому к 2027 году не меньше двух третей рабочих мест компании будут находиться вне Лондона.

Сейчас около половины сотрудников Би-би-си в Британии работают в столице.

План по созданию рабочих мест вне Лондона соответствует общему для разных политических сил и корпораций пониманию, что север Англии и другие части Соединенного Королевства сильно отстают по уровню жизни и возможностей.