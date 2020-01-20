Новый Госсовет: зачем он нужен Путину?

Правообладатель иллюстрации KREMLIN.RU Image caption Заседание Госсовета, декабрь 2018 года

Президент Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию. Одно из самых важных изменений - поправка о Госсовете, которая наделяет этот орган конституционным статусом и - в перспективе - существенными полномочиями. По мнению экспертов, Путин может готовить место главы Госсовета для себя.

Как сейчас

Госсовет сейчас не является конституционным органом, его статус не закреплен в основном законе страны. Это совещательный орган без каких-либо полномочий, который Путин образовал своим указом в 2000 году "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Председательствует в Госсовете президент России, а в его состав входят спикеры Совфеда и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, губернаторы, а также руководители партийных фракций Госдумы. По решению президента в Госсовет могут быть включены бывшие чиновники и губернаторы.

У Госсовета есть президиум, в него входят восемь человек, его состав определяет президент, ротация происходит раз в полгода, а заседает он не реже чем раз в месяц.

В полном составе Госсовет заседает один-два раза в год. Помимо этого в нем есть 16 тематических рабочих групп - "Государственное и муниципальное управление", "Здравоохранение", "Экономика и финансы" и т.д. Эти группы периодически собираются в течение года.

Общие заседания Госсовета небогаты на новости. В минувшем году они прошли в июне и в конце декабря. Летнее заседание было посвящено вопросам развития автомобильных дорог, декабрьское - развитию сельскохозяйственных территорий. На заседании в конце 2018 года обсуждалось волонтерство.

Правообладатель иллюстрации KREMLIN.RU Image caption Расширенное заседание президиума Госсовета, ноябрь 2018

Как будет

Поправка о Госсовете вносится в статью 83 Конституции, в которой прописаны полномочия президента. Согласно этой поправке (она будет пунктом "ж1" в соответствующей статье) президент получит право формировать Госсовет - тот таким образом станет конституционным органом с полномочиями. В поправке перечислено две цели, для которых будет нужен Госсовет:

обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти

определение основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства

Полномочия и статус Госсовета в поправке не обозначены - их пропишут в специальном законе.

"Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне... За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета", - так Путин объяснял необходимость поправки о Госсовете в послании Федеральному Собранию на прошлой неделе.

Правообладатель иллюстрации KREMLIN.RU Image caption Глава администрации, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (в центре), губернатор Забайкальского края Александр Осипов (справа) на расширенном заседании президиума Госсовета

Зачем это нужно

Нет никаких оснований создавать из консультативного органа что-то более серьезное в рамках нынешней политической модели, считает политтехнолог Аббас Галлямов. "У нас нет вакуума, который нужно было бы заполнять, все можно решить, перераспределив полномочия внутри существующих органов. Предположительно, Путин сам собирается занять это место [главы Госсовета] - других причин формировать такой орган нет", - говорит эксперт.

Самым разумным для Путина, считает Галлямов, было бы занять существующую позицию - например, спикера Госдумы: она избирается населением, у такого варианта есть задаток легитимности.

"Занимая пост лидера "Единой России" и пост лидера Госдумы, Путин мог бы оставаться главным политиком и сохранить свои политические рычаги - а преемникам на посту президента и премьера поручить технические рычаги. Почему он этого не сделал и хочет неизбираемый орган [Госсовет]? Потому что он боится идти на выборы. Он не хочет низких рейтингов. Он хочет зависеть от преемника, а не от избирателя", - рассуждает Галлямов.

Есть и другие мнения о том, зачем нужен новый конституционный орган и почему бы Путину, например, перестав быть президентом, не стать в будущем главой Совбеза?

"Думаю, Госсовет удобнее тем, что в нем, в отличие от Совбеза, можно организовать прямой контакт с ключевыми игроками: приглашать корпорации, госбанкиров, министров, депутатов - да кого угодно. Путин получит инструмент, который он сможет применять комфортно. Для него важен статус, чтобы он мог заниматься тем, что он любит. Ему бы хотелось сохранить причастность к внешней политике", - говорит политолог Татьяна Становая.

Формирование Госсовета - это новое полномочие для президента, поэтому в этой части можно говорить о расширении президентских полномочий, говорит старший партнер Pen&Paper, бывший сенатор Константин Добрынин.

"Сейчас это лишь совещательный орган при главе государства, а теперь он будет определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетные направления социально-экономического государства. Из кого этот орган будет состоять - не определено. Поэтому есть серьезная опасность, что он превратится в надпарламентский орган, по аналогии с тем, чем Госсовет был в Российской империи в начале ХХ века", - говорит Добрынин.

Госсовет - это площадка, на которой Путин солировал все эти годы, говорит политтехнолог Аббас Галлямов.

"Это не независимый орган, который вырабатывает решения. Мнение губернаторов Путина не волнует, они для него подчиненные даже не первого уровня. Мы видим, что за время его правления региональные органы лишаются полномочий, а губернаторы ослабевают. Он не доверяет губернаторскому корпусу, туда идут технократы, люди без бэкграунда", - отмечает Галлямов. Поэтому Госсовет останется "фейковой" структурой, какой он является и сейчас, считает он.