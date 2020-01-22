Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отношения Джеффа Безоса и Мухаммеда бин Салмана испортились после убийства Джамаля Хашогги

Саудовская Аравия заявила, что наследный принц Мухаммед бин Салман не имеет отношения к взлому телефона основателя компании Amazon и владельца газеты Washington Post Джеффа Безоса.

Ранее сразу несколько изданий со ссылкой на источники сообщили, что телефон Безоса был взломан после того, как основатель Amazon получил сообщение в WhatsApp с номера наследного принца.

Отношения Мухаммеда бин Салмана и Безоса испортились после убийства Джамаля Хашогги - одного из сотрудников Washington Post. Хашогги, который писал для американской газеты колонки с жесткой критикой саудовских властей, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в начале октября 2018 года.

По данным газеты Guardian, в мае 2018 года Мухаммед бин Салман отправил Безосу зашифрованный видеофайл, после чего с телефона основателя Amazon был тайно скачан большой объем данных. Об этом же пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с результатами расследования взлома телефона бизнесмена.

Источники изданий не уточняют, какая именно информация была украдена с телефона Джеффа Безоса.

"Вымогательство и шантаж"

Посольство Саудовской Аравии в США ответило на эти сообщения в "Твиттере" - оно назвало обвинения "абсурдом" и призвало к проведению расследования.

Компания Amazon пока не ответила на запрос Би-би-си с просьбой прокомментировать сообщения о предполагаемой причастности Саудовской Аравии к взлому телефона Джеффа Безоса.

О взломе телефона основателя Amazon стало известно в январе 2019 года, когда американский таблоид National Enquirer опубликовал расследование о любовных отношениях Безоса и телеведущей Лорен Санчес. В нем фигурировали личные сообщения и фотографии Безоса.

Вскоре после этого Джефф и Маккензи Безос объявили о разводе после 25 лет брака и сообщили, что уже давно не живут вместе.

В марте прошлого года о возможной причастности саудовцев к взлому телефона основателя Amazon заявлял его консультант по безопасности Гэвин де Беккер. Он связал скандал с тем, как принадлежащая Безосу Washington Post освещала убийство Джамаля Хашогги.

В феврале 2019-го Безос обвинил National Enquirer в "вымогательстве и шантаже", после того как National Enquirer опубликовал переписку Безоса с Лорен Санчес.

Убийство Хашогги

Известный критик саудовских властей Джамаль Хашогги был убит 2 октября 2018 года в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за документами о разводе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Хатидже Дженгиз и Джефф Безос во время акция памяти Джамаля Хашогги

Поначалу власти Саудовской Аравии отрицали факт гибели журналиста, утверждая, что тот покинул консульство целым и невредимым. Позднее саудовские СМИ сообщили, что Хашогги действительно погиб, но произошло это в результате спонтанной потасовки с сотрудниками консульства.

Однако позднее Эр-Рияду пришлось признать, что убийство журналиста было умышленным.

По данным турецких следователей, тело Хашогги расчленили и вывезли с территории консульства. Его останки до сих пор не найдены.

Летом прошлого года спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар опубликовала доклад по итогам расследования убийства Джамаля Хашогги. Каламар пришла к выводу, что саудовский журналист стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, совершённого официальными лицами Саудовской Аравии.

2 октября прошлого года в Стамбуле прошла акция памяти саудовского журналиста Джамаля Хашогги. На акцию неожиданно прибыл Джефф Безос и выразил соболезнования невесте Хашогги - Хатидже Дженгиз.