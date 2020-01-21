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Российский президент Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию.

Одно из самых важных изменений - поправка о Госсовете, которая наделяет этот орган конституционным статусом и - в перспективе - существенными полномочиями.

По мнению экспертов, Путин может готовить место главы Госсовета для себя.

Сегодня рассмотрение президентского законопроекта о поправках к Конституции обсудит Совет Госдумы.

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Ожидается, что во вторник станет известен новый состав российского правительства.

Согласно Конституции, новый премьер-министр Михаил Мишустин в течение недели после назначения (указ был подписан в четверг) должен представить президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и министров.

Источники российских СМИ сообщали, что это произойдет не позднее вторника.

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В американском Сенате начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Его обвиняют в злоупотреблении президентскими полномочиями и попытках воспрепятствовать работе Конгресса.

Юристы Трампа, представляющие его на слушаниях об импичменте, потребовали, чтобы Сенат его немедленно оправдал. Они назвали импичмент президента опасным отклонением от конституции.

Сегодня сенаторы должны обсудить и проголосовать за резолюцию по поводу правил судебного разбирательства.

Мещанский суд Москвы рассмотрит по существу уголовное дело "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников.

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В Давосе откроется ежегодный Всемирный экономический форум.

Одним из главных событий станет участие президента США Дональда Трампа, который во вторник выступит с речью.

Также ожидается выступление экоактивистки Греты Тунберг, которая расскажет о губительных последствиях изменения климата (в горы Швейцарии она отправилась пешком, отказавшись от общественного транспорта).

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Организация гражданской авиации Ирана опубликовала второй отчет о крушении украинского "Боинга". В документе говорится, что самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из произведенного в России зенитно-ракетного комплекса "Toр-M1".

По данным иранских властей, две ракеты были выпущены по самолету Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, после чего столкнулся с препятствием в парке развлечений, пересек футбольное поле, упал и загорелся.

В документе отмечается, что самолет исчез с радаров вторичного наблюдения в 6:15 (через три минуты после взлета) и с радаров первичного наблюдения - приблизительно в 6.18. Радары первичного наблюдения в аэропорту зафиксировали, что после попадания ракет самолет отклонился от курса и начал правый разворот, вероятно, пытаясь вернуться в аэропорт.

Новым лидером группировки "Исламское государство" (запрещена в России) стал Амир Мохаммед Абдул Рахман Мавли Салби, пишет Guardian, ссылаясь на два источника в спецслужбах.

Он считается одним из основателей группировки и ее идеологии. Он отвечал за операции боевиков организации по всему миру и руководил убийствами езидов в Ираке.

Как стало известно изданию, Салби был объявлен лидером через несколько часов после убийства в октябре предыдущего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Через три месяца после его убийства спецслужбы собрали подробное досье на Салби, из которого следует, что он является одним из ключевых фигур группировки.

Салби - выходец из туркменской семьи, проживавшей в Ираке, и является одним из немногих лидеров ИГ неарабского происхождения, пишет газета.

Спецслужбы не знают точно, где сейчас находится Салби, но полагают, что он вряд ли последовал за Багдади в сирийскую провинцию Идлиб, и, скорее всего, остался в одном из небольших городов к западу от Мосула.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Перед отъездом принц Гарри встретился с Борисом Джонсоном

Принц Гарри, как пишет Daily Telegraph, в понеденик вылетел из Британии в Канаду после одной из последних встреч в роли члена королевской семьи.

По информации издания, ему не терпелось воссоединиться со своим восьмимесячным сыном Арчи, которого он не видел две недели, и супругой Меган.

Накануне утром он встречался с лидерами африканских стран, приехавших в Лондон на инвестиционный саммит Британия-Африка.

Также герцог Сассекский встретился с премьером Борисом Джонсоном, как сообщается, по просьбе главы правительства.

В воскресенье принц Гарри заявил, что не хотел отказываться от своих публичных обязанностей, но у него не было другого выбора.

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Российские газеты анализируют смену генерального прокурора: в понедельник стало известно, что Юрий Чайка, который более 13 лет занимал этот пост, перейдет на другую работу, а его место займет заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

Как отмечают "Ведомости", замена генпрокурора на выходца из Следственного комитета может стать началом перераспределения полномочий между этими двумя органами или даже их слияния.

По данным источников газеты "Коммерсант", предстоящее назначение Игоря Краснова свидетельствует не столько о кадровом обновлении надзорного ведомства, сколько о его реформе в целом.

Они полагают, что, в частности, вслед за Красновым в Генпрокуратуру может переместиться часть следователей главного следственного управления и управления по расследованию особо важных дел, СКР может снова получить юридический статус при прокуратуре, а в надзорном ведомстве последуют отставки.

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Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов