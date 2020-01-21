В Приморье дворник получил шесть лет по делу "Свидетелей Иеговы"
Надеждинский районный суд Приморского края приговорил к шести годам колонии последователя "Свидетелей Иеговы" Григория Бубнова. 54-летнего дворника признали виновным в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).
По версии Следственного комитета России, Бубнов организовал "ячейку" последователей "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в России) в поселке Раздольное Надеждинского района и "созывал массовые собрания, организовывал вступления, распространял литературу экстремистского содержания, осуществлял проповедническую деятельность".
"Преступление выявлено УФСБ России по Восточному военному округу", - говорится в сообщении СКР.
Бубнов по образованию инженер, в поселке он работал дворником и "получал благодарности от населения", сообщали в религиозной организации.
В 2017 году Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организаций и запретил ее деятельность на территории России. Российский минюст утверждал, что "Свидетели Иеговы" осуществляли свою деятельность с нарушением уставных целей и задач, а также нарушали российское законодательство в сфере экстремизма.
Это решение обернулось десятками уголовных дел против иеговистов. В списке "узников совести" на сайте российских "Свидетелей Иеговы" указаны уже 295 человек, которых преследуют в России.
В декабре 2018 года президент России Владимир Путин назвал запрет организации "полной чушью", отметив, что "Свидетели Иеговы - тоже христиане", и пообещал обсудить ситуацию с председателем Верховного суда.
Однако преследование "Свидетелей Иеговы" после этого не прекратилось. Вот только некоторые приговоры, вынесенные за последнее время:
- декабрь 2019-го, Пенза: "Свидетель Иеговы" Владимир Алушкин приговорен к шести годам колонии, еще пятеро получили условные сроки
- ноябрь 2019-го, Томск: "Свидетель Иеговы" Сергей Климов приговорен к шести годам колонии
- сентябрь 2019-го, Саратов: шестеро "Свидетелей Иеговы" приговорены к срокам от двух до трех с половиной лет колонии
- сентябрь 2019-го, Хабаровск: "Свидетель Иеговы" Валерий Москаленко приговорен к двум годам и двум месяцам принудительных работ и полугоду ограничения свободы
- июль 2019-го, Пермь: "Свидетель Иеговы" Александр Соловьев приговорен к штрафу в 300 тысяч рублей