В Приморье дворник получил шесть лет по делу "Свидетелей Иеговы"

Правообладатель иллюстрации The Washington Post Image caption Богослужение "Свидетелей Иеговы" в Таганроге, 2015 год

Надеждинский районный суд Приморского края приговорил к шести годам колонии последователя "Свидетелей Иеговы" Григория Бубнова. 54-летнего дворника признали виновным в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

По версии Следственного комитета России, Бубнов организовал "ячейку" последователей "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в России) в поселке Раздольное Надеждинского района и "созывал массовые собрания, организовывал вступления, распространял литературу экстремистского содержания, осуществлял проповедническую деятельность".

"Преступление выявлено УФСБ России по Восточному военному округу", - говорится в сообщении СКР.

Бубнов по образованию инженер, в поселке он работал дворником и "получал благодарности от населения", сообщали в религиозной организации.

В 2017 году Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организаций и запретил ее деятельность на территории России. Российский минюст утверждал, что "Свидетели Иеговы" осуществляли свою деятельность с нарушением уставных целей и задач, а также нарушали российское законодательство в сфере экстремизма.

Это решение обернулось десятками уголовных дел против иеговистов. В списке "узников совести" на сайте российских "Свидетелей Иеговы" указаны уже 295 человек, которых преследуют в России.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин назвал запрет организации "полной чушью", отметив, что "Свидетели Иеговы - тоже христиане", и пообещал обсудить ситуацию с председателем Верховного суда.

Однако преследование "Свидетелей Иеговы" после этого не прекратилось. Вот только некоторые приговоры, вынесенные за последнее время: