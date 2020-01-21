Экс-главу Интерпола приговорили к 13,5 годам за коррупцию

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В Тяньцзине осудили на 13 лет экс-главу Интерпола Мэна Хунвэя. Его признали виновным в коррупции и злоупотреблении властью для личной выгоды.

Помимо срока, Мэн должен заплатить штраф в два миллиона юаней (17,9 млн рублей). Осужденный не будет обжаловать приговор, говорится в сообщении городского суда Тяньцзиня в соцсетях.

Мэн признал вину в том, что брал взятки на общую сумму 14,5 млн юаней (почти 130 млн рублей) в период между 2005 и 2017 годами. С 2004 года он был главой китайского отделения Интерпола; с 2016-го стал главой всей организации. В 2020 году должен был истечь срок его полномочий в этой должности.

После задержания его уволили с должности заместителя министра общественной безопасности Китая, а также исключили из Коммунистической партии.

Мэн исчез в сентябре 2018 года, когда из Франции, где базируется Интерпол, прилетел в Китай. Его жена Грейс Мэн публично заявила о пропаже мужа, показав сообщения в мессенджере, в которых он просил ждать его звонка, после чего отправил эмодзи ножа, что означает опасность. Она говорила, что не знает, что с ним случилось, и обратилась к международному сообществу с просьбой найти супруга.

Позже китайские власти сообщили, что он задержан по обвинениям в нарушении закона. Вскоре после этого стало известно об увольнении Мэна из Интерпола. Новым главой организации стал Ким Йонг Ян из Южной Кореи.

С момента исчезновения Мэна в китайских государственных СМИ стали появляться подробности расследования его доходов.

Писали, например, что он использовал свое положение, чтобы искать работу для своей жены Грейс, а также использовал свой авторитет для личной выгоды, сообщила китайская Центральная комиссия по проверке дисциплины в декабре 2018 года.

Грейс Мэн подала ходатайство о предоставлении убежища во Франции, писало в январе агентство Рейтер. По ее словам, она боялась за свою жизнь, так как ее преследовали незнакомцы, она получала подозрительные телефонные звонки, а ее номерные знаки на автомобиле фотографировали неизвестные ей люди.