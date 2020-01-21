Новая жизнь вдали от двора. Принц Гарри прибыл в Канаду

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После Рождества Меган и Гарри ненадолго вернулись в Лондон

Принц Гарри во вторник прибыл на канадский остров Ванкувер, где планирует начать новую жизнь вдали от британского королевского двора вместе с женой Меган, герцогиней Сассекской и сыном Арчи.

Две недели назад принц Гарри и Меган неожиданно объявили о желании сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, что стало шоком даже для их родственников в Букингемском дворце.

Кроме прочего, Гарри и Меган объявили, что будут стремиться к финансовой независимости.

Несколько дней спустя британская королева Елизавета II поддержала желание внука и его жены начать новую жизнь, а чуть позже Букингемский дворец объявил, что принц Гарри и Меган больше не будут использовать королевские титулы и перестанут получать государственные средства.

Это означает, что с весны 2020 года их больше нельзя будет называть "Их королевские высочества". При этом они останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохранит титул принца, который достался ему при рождении.

Гарри и Меган также заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.

До этого супруги жаловались на давление и слишком пристальное внимание СМИ, а Гарри высказывал опасения, что его жена может стать жертвой "тех же мощных сил", которые привели к гибели его матери, принцессы Дианы.

Принц прибыл в международный аэропорт Ванкувера а затем вылетел в Викторию, столицу Британской Колумбии на острове Ванкувер.

Меган и Гарри провели шесть недель на острове Ванкувер во время рождественских каникул, после чего вылетели в Великобританию. Вскоре Меган вернулась в Британскую Колумбию. А родившийся в мае Арчи не возвращался в Великобританию после шестинедельных каникул семьи в Канаде.

В понедельник Гарри принял участие в Британо-африканском инвестиционном форуме - возможно, в последний раз в официальном качестве.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Перед отъездом принц Гарри встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном

Затем принц встретился с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, после чего отправился в аэропорт Хитроу и вылетел в Канаду.

Меган отправилась в Канаду 10 днями ранее.

Media playback is unsupported on your device Принц Гарри объяснил, почему они с Меган отходят от королевских дел

В понедельник журналисты заметили Меган на прогулке в парке с сыном Арчи и двумя собаками неподалеку от особняка, в котором сейчас живет чета герцога и герцогини Сассекских. Меган широко улыбалась и выглядела неподдельно счастливой. Меган сопровождала охрана. Пока не ясно, были ли телохранители британскими или канадскими.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Герцог и герцогиня провели Рождество в Канаде. Родившийся в мае Арчи не возвращался в Великобританию после шестинедельных каникул семьи в Канаде.

Что решила королева

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Королева одобрила планы Гарри и Меган

В субботу Букингемский дворец заявил, что после нескольких дней переговоров среди основных членов королевской семьи было решено, что герцог и герцогиня потеряют титул Его и Ее высочество, больше не будут получать денег налогоплательщиков, вернут казне 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных на ремонт их британской резиденции, и больше не будут принимать участия в официальных королевских церемониях.

На встрече с королевой договорились и о неком переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить часть времени в Канаде, а часть - в Британии. Сколько продлится этот период, неизвестно.

Корреспондент Би-би-си по вопросам королевской семьи Джонни Даймонд отмечает, что искреннее сожаление королевы по поводу решения Гарри и Меган очевидно, ведь она предпочла бы, чтобы они остались при своих нынешних ролях. Но она также ясно дала понять, что они остаются членами семьи и ценить их меньше не станут.

Правда от Гарри

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Временный дом Меган и Гарри находится за этими воротами

Принц Гарри также сделал заявление, в котором сказал, что хотел, чтобы люди узнали всю правду от него самого, "не от принца, не от герцога, а просто от Гарри".

"Великобритания остается моим домом и местом, которое я люблю. Это никогда не изменится", - сказал Гарри.

Он добавил, что в лице Меган он нашел счастье и любовь, на которые надеялся всю жизнь.

Вопрос денег

Супружеская пара говорит, что хочет стать финансово независимыми, хотя пока не ясно, как им это удастся. У них есть свой сайт sussexroyal.com, но пока он не коммерческий. Сейчас 95% их финансов поступает из доходов отца Гарри принца Уэльского Чарльза.

Принц Чарльз якобы готов выделять им пособие еще год, но может быть и дольше.

Остаются нерешенными и вопросы, связанные с жизнью Гарри и Меган в Канаде, - кто будет платить за охрану четы Сассекских, а также на каких законных основаниях британец Гарри и американка Меган поселятся в этой стране.

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от денег из бюджета королевского двора, но это по идее не касается расходов на обеспечение их безопасности. Охраняет членов королевской семьи британская полиция, эта работа оплачивается из бюджета отдельно и обходится более чем в 100 млн фунтов (130 млн долларов) ежегодно - на всю многочисленную королевскую семью и ее резиденции.

По прикидкам канадской прессы, охрана Гарри, Меган и их сына Арчи в Канаде будет стоить примерно 1,3 млн долларов США в год.

"Безопасность - важный вопрос. У Гарри нет никаких шансов когда-либо начать жить жизнью простого, никому не известного гражданина. Он рожден в королевской семье, он всю жизнь будет мишенью для террористов", - считает публицист Кейт Молтби.