"Смотри, Гарри, я аэроплан": как Борис Джонсон разжег страсти в интернете

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Встреча принца Гарри с британским премьером Борисом Джонсоном на полях инвестиционного саммита "Британия-Африка" в лондонском Гринвиче привлекла внимание соцсетей: в разгар дискуссии глава правительства встал перед младшим внуком королевы... в позу аэроплана.

Отход от дел в королевской семье принес принцу Гарри хлопоты, и многие поклонники королевской семьи недовольны тем, что он с супругой хочет пожить своей жизнью.

Поскольку и он, и Меган объявили, что отойдут от королевских дел, вокруг пары возник бешеный ажиотаж.

Однако пока что принцу еще приходится исполнять церемониальные обязанности - так и произошла его встреча с Борисом Джонсоном в Гринвиче.

Гарри прибыл на инвестиционный саммит "Британия-Африка" в начале недели: там состоялось одно из его последних королевских выступлений перед тем, как он сложит с себя королевские обязанности.

Неясно, что обсуждали Гарри и премьер-министр в течение 20 минут, но Джонсон делал очень странные жесты руками, в то время как Гарри смущенно смотрел на него.

В соцсетях картинка вызвала переполох.

"Смотри, Гарри, я аэроплан" - "Нет, Борис, ты чертово клювоголовое", - пишет юзер @IDS_not.

Пропустить Twitter пост , автор: @IamHappyToast Boris - Guess which hand the Russian Interference report is in, go on, guess

Harry - The left one

Boris - No! try again

Harry - The right one

Boris - Hahahaha, no, it's not in either hand, because fuck laws and the British public. pic.twitter.com/TZ0jbUR0Wy — HappyToast ★ (@IamHappyToast) 20 января 2020 г.

Среди прочего, пользователи пошутили про парламентский отчет о предполагаемом вмешательстве Кремля в британские выборы.

"Борис и Гарри провалили хореографию, воссоздавая сцену из "Титаника", - веселится @MordorHolidays.

Некоторые сочли, что премьер хотел обнять принца, но тот резко отказался, оставив Джонсона в "подвешенном" положении.

"Борис: Гарри, можем пообниматься? Гарри: нет, отвали", - предполагает @G_Foz.

"Гарри: и когда ты закончишь нарезать бумажки, ты их растянешь. Борис: так? Гарри: так", - импровизирует @IamHappyToast.

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В остальном же, если судить по фотоотчету с мероприятия, принц и премьер провели встречу сидя.

Встреча с Джонсоном была одной из нескольких, которые Гарри проводил с главами государств: позже 21 африканская делегация прибыла в Букингемский дворец на прием, организованный принцем Уильямом.

Комментаторы полагают, что, судя по выражению лица Гарри, он рад, что это, вероятно, последний раз, когда он столкнется с премьер-министром вживую.