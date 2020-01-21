"Смотри, Гарри, я аэроплан": как Борис Джонсон разжег страсти в интернете
Встреча принца Гарри с британским премьером Борисом Джонсоном на полях инвестиционного саммита "Британия-Африка" в лондонском Гринвиче привлекла внимание соцсетей: в разгар дискуссии глава правительства встал перед младшим внуком королевы... в позу аэроплана.
Отход от дел в королевской семье принес принцу Гарри хлопоты, и многие поклонники королевской семьи недовольны тем, что он с супругой хочет пожить своей жизнью.
Поскольку и он, и Меган объявили, что отойдут от королевских дел, вокруг пары возник бешеный ажиотаж.
Однако пока что принцу еще приходится исполнять церемониальные обязанности - так и произошла его встреча с Борисом Джонсоном в Гринвиче.
Гарри прибыл на инвестиционный саммит "Британия-Африка" в начале недели: там состоялось одно из его последних королевских выступлений перед тем, как он сложит с себя королевские обязанности.
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Неясно, что обсуждали Гарри и премьер-министр в течение 20 минут, но Джонсон делал очень странные жесты руками, в то время как Гарри смущенно смотрел на него.
В соцсетях картинка вызвала переполох.
"Смотри, Гарри, я аэроплан" - "Нет, Борис, ты чертово клювоголовое", - пишет юзер @IDS_not.
Среди прочего, пользователи пошутили про парламентский отчет о предполагаемом вмешательстве Кремля в британские выборы.
"Борис и Гарри провалили хореографию, воссоздавая сцену из "Титаника", - веселится @MordorHolidays.
Некоторые сочли, что премьер хотел обнять принца, но тот резко отказался, оставив Джонсона в "подвешенном" положении.
"Борис: Гарри, можем пообниматься? Гарри: нет, отвали", - предполагает @G_Foz.
"Гарри: и когда ты закончишь нарезать бумажки, ты их растянешь. Борис: так? Гарри: так", - импровизирует @IamHappyToast.
В остальном же, если судить по фотоотчету с мероприятия, принц и премьер провели встречу сидя.
Встреча с Джонсоном была одной из нескольких, которые Гарри проводил с главами государств: позже 21 африканская делегация прибыла в Букингемский дворец на прием, организованный принцем Уильямом.
Комментаторы полагают, что, судя по выражению лица Гарри, он рад, что это, вероятно, последний раз, когда он столкнется с премьер-министром вживую.