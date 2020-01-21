"Не бегом": как власть за неделю меняет Конституцию России. Хронология

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Президент Владимир Путин предложил изменения в Конституцию меньше недели назад, а поправки уже собирается принимать Госдума. Власти пообещали работу без спешки, но при этом "не хотят откладывать поручения президента в долгий ящик". Би-би-си изучила хронологию стремительного обсуждения переустройства России.

Путин во время Послания федеральному посланию озвучивает предложения по поправкам в Конституцию. Среди них запрет на более чем два президентских срока, увеличенный ценз оседлости для кандидатов в президенты, усиление роли Госсовета и новые правила утверждения состава правительства. Путин объявляет, что поправки должны одобрить граждане России - на голосовании.

Премьер Дмитрий Медведев на встрече с Путиным объявляет об отставке правительства. По его словам, так надо, чтобы реализовать предложения президента по поправкам в Конституцию - хотя по закону этого не требуется. Через несколько часов новым премьером объявляют Михаила Мишустина - до последнего времени он руководил Федеральной налоговой службой.

На сайте Кремля публикуется указ Путина о создании рабочей группы, которая проработает изменения в Конституцию. Ее руководители - депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации. В группу также попадают деятели культуры, спортсмены и общественники из списка доверенных лиц. Как выяснила Би-би-си, в момент публикации списка члены группы уже завершали непубличную встречу с Путиным и сотрудниками администрации президента. Участники комиссии сообщили Би-би-си, что узнали о включении в ее состав всего за несколько часов до встречи с президентом.

Михаил Мишустин встречается с думскими фракциями. На встрече с "Единой Россией" он объявляет, что приоритетом работы его кабинета будет исполнение послания президента. Через несколько часов Дума утверждает его премьером.

Путин встречается с членами рабочей группы по проработке изменений в Конституцию в Ново-Огарево. Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, член группы, говорит, что президент просит участников работать быстро: "Месяц, вроде как, он сказал". Путин поручает группе доработать пакет изменений "в комплексе".

Сенатор Клишас обещает, что сроки деятельности рабочей группы не будут слишком долгими. "Все зависит от количества поступивших поправок, если их будет пять, это займет несколько дней, если их будут тысячи - другое время, - объясняет сенатор. - Думаю, мы не будем затягивать с этой работой".

Группа по изменению Конституции проводит первую рабочую встречу. Ее участник, Ярослав Нилов, обещает, что группа будет работать исключительно над изменениями в главах Конституции с третьей по восьмую.

Источники РБК сообщают, что в Кремле предварительно запланировали дату проведения всероссийского голосования. Наиболее вероятная дата - 12 апреля, но возможен другой вариант - 26 апреля. За этот срок поправки должны быть одобрены Думой и Советом Федерации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщает, что в Кремле пока не определились с форматом всеобщего голосования, определить его должна конституционная комиссия: "В виде отдельного закона это будет формализовано или в виде одной из статей закона об этих изменениях, пока на сей счет какого-то окончательного решения нет".

Члены рабочей группы вносят предложения по изменениям в Конституцию. В письме сопредседателей на имя президента России предлагается, например, четче проработать статус Госсовета и его взаимоотношения с другими органами власти.

Путин вносит законопроект о поправках в Конституцию в Госдуму. В нем предлагается сделать Госсовет органом, который сможет определять внутреннюю и внешнюю политику в стране, а также направления социально-экономического развития. Сейчас эти функции распределены между другими органами. Для функционирования Госсовета напишут отдельный закон.

Спикер Думы Вячеслав Володин предлагает провести срочное заседание Совета Думы, на котором обсудят поправки. Его назначают на утро вторника.

"Предложения о затягивании, о забюрокрачивании процесса и переводе его в рамки каких-то новых процедур считаем просто недопустимыми", - говорит Володин журналистам.

Он обещает рассмотреть президентские поправки "не бегом", но взрывается в ответ на вопрос о том, можно ли рассматривать законопроект спустя всего две встречи рабочей группы: "Когда мы работаем ни шатко ни валко, вы нас критикуете. Но если мы сегодня мы получили законодательные инициативы, мы что, в архив их должны откладывать?!"

Павел Крашенинников объявляет, что думский комитет по госстроительству изучит законопроект уже на следующий день, во вторник. По его словам, первое чтение может состояться всего через три дня - 23 января, а второе чтение пройдёт в феврале.

Участник конституционной группы Ярослав Нилов сообщает Би-би-си, что согласованные этой группой поправки планируется внести ко второму чтению документа.

Сенатор Клишас сообщает, что на общероссийском голосовании граждане будут голосовать за поправки к конституции в целом, а не за каждую поправку по отдельности.

Думский комитет по госстроительству собирается на первое закрытое заседание.

Рабочая группа собралась на свое третье заседание в МГЮА. Встреча продлилась около двух часов. Говорили о влиянии России в мире и о необходимости менять Конституцию для укрепления суверенитета. Одним из нескольких предложений на заседании группы стала идея кубанского атамана Николай Долуда внести в Конституцию упоминание о муниципальной казачьей полиции.

Совет Думы за 20 минут обсуждает президентские поправки и передает их в комитет по госстроительству. Павел Крашенинников объясняет Би-би-си, что регламент "всеобщего голосования", который сейчас не закреплён каким-либо законом, планируется прописать в самом президентском законопроекте об изменении Конституции - то есть поправками, которые внесут перед вторым чтением документа. Закон о Госсовете и его полномочиях напишут уже после того, как Конституцию поменяют.

Некоторые юристы при этом говорят, что законопроект об изменениях в основном законе вообще не предполагает внесения поправок. В 2008 тогдашний глава думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин работал именно по такому регламенту. Он сам говорил о невозможности внесения изменений в президентский законопроект, увеличивающий сроки полномочий главы государства с четырех до шести лет.

Комментируя новые изменения в основной закон, Плигин сказал Би-би-си, что "закон о поправке в Конституцию", который предложил президент, "является самостоятельным и он может совершенствоваться".

Песков объясняет, что конституционные предложения Путина не будут откладывать "в долгий ящик" - их рассмотрение стоит в приоритете:

"Президент озвучил инициативу. Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке - это реальность, в которой мы существуем, это абсолютно понятная и ясная реальность".

Комитет Госдумы по госстроительству за 40 минут рассматривает президентские поправки в Конституцию и рекомендует принять их в первом чтении. На заседании обсуждают два возможных изменения в законопроекте Путина - депутаты предлагают распространить нормы о запрете на второе гражданство на прокуроров, а Госдуме дать возможно не только назначать, но и увольнять министров, лишившихся доверия депутатов.

Глава комитета Павел Крашенинников считает, что никакой спешки нет - сейчас депутаты просто одобряют концепцию, а уже потом проработают все возможные дополнения и изменения.