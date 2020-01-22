Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Новый премьер Михаил Мишустин провел первое заседание обновленного кабинета

В России объявлен новый состав правительства и кабинета министров. Под руководством нового премьер-министра Михаила Мишустина будут работать 30 человек.

Половине из них удалось сохранить свои посты. В частности, ключевые должности министра обороны и министра иностранных дел остаются за Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Русская служба Би-би-си сделала наглядный расклад перестановок: "Изменения в правительстве России: инфографика".

Некоторые аналитики считают, что эта встряска - первый этап многоходовки Владимира Путина, пытающегося обезопасить себя, когда истечет срок его президентских полномочий.

Другие обращают внимание на то, что своих постов лишились именно те министры, которые подвергались наибольшей критике - в частности, министры труда, культуры и здравоохранения. По мнению ряда политологов, это указывает на то, что линия поведения властей изменилась и они больше не хотят раздражать общество. Об этом подробнее в материале "Кто недоволен и кто рад: главное о новом правительстве России".

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Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 февраля, после выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, в котором президент предложил ввести ряд изменений в конституцию страны.

Сенат США начал слушания по импичменту Трампа

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Начало слушаний в сенате практически совпало с прибытием Дональда Трампа в Давос, где он принимает участие во Всемирном экономическом форуме

В сенате США началcя процесс по импичменту президента Дональда Трампа. Сам Трамп в настоящий момент находится на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

В конце процесса будет решено, останется Трамп у власти или будет отстранен.

Сенат - последняя инстанция в процессе импичмента, но именно там у демократов мало надежд на успех, так как сенатское большинство принадлежит республиканцам, и они поддерживают Дональда Трампа.

В истории США - это третий подобный процесс. Прежде сенат рассматривал импичмент президента Эндрю Джонсона в 1868 году и Билла Клинтона в 1999 году. Оба были оправданы.

Русская служба Би-би-си следит за ходом процесса в режиме онлайн-трансляции.

Мир на грани новой эпидемии?

Media playback is unsupported on your device Новый вирус из Китая: что о нем известно, какие симптомы и как не заразиться?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня решит, объявлять или нет глобальное чрезвычайное положение в области общественного здоровья в связи с новым коронавирусом, который выявлен в Китае.

В прошлом чрезвычайное положение объявлялось из-за эпидемий свиного гриппа и эболы.

"Китайским" вирусом заразились уже сотни человек. Есть смертельные случаи. Из США поступают сообщения об обращениях с аналогичными симптомами.

Государственный комитет по делам здравоохранения Китая подтвердил, что инфекция может передаваться от человека к человеку.

Китайские СМИ сообщают, что власти распорядились о закрытии рынков во многих районах страны и призывают людей отказаться от участия в многолюдных мероприятиях по случаю китайского Нового года.

Вайнштейн снова в суде

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В среду состоится очередное заседание суда над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в изнасилованиях и сексуальных домогательствах сразу несколькими жертвами.

В настоящий момент суд рассматривает три эпизода. Две жертвы Вайнштейна участвуют в процессе анонимно, имя третьей известно - это Мими Хейли.

Харви Вайнштейн не признает себя виновным.

Впервые обвинения в отношении могущественного продюсера прозвучали в октябре 2017 года, когда газета New York Times написала о том, что ряд молодых актрис и сотрудниц его кинокомпании обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и что продолжалось это в течение 30 с лишним лет.

На форуме в Давосе будут говорить о России

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Олег Дерипаска - частый гость на различных экономических встречах. Это фото с Петербургского международного экономический форум

Второй день работы Всемирного экономического форума в Давосе посвящен проблемам изменения климата. В расписании на среду запланирована дискуссия "Глобальное влияние климатической стратегии России", на которой Россию будет представлять бизнесмен Олег Дерипаска.

Принц Чарльз выступит с речью на тему устойчивого развития, ожидаются также выступления основателя компании Microsoft Билла Гейтса и президента Украины Владимира Зеленского.

Коррумпированная миллиардерша с русскими корнями

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Программа Би-би-си "Панорама" провела очередное нашумевшее расследование, антигероиней которого стала дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша - Изабель душ Сантуш.

Она считается самой богатой женщиной Африки с состоянием в 2 миллиарда долларов. Однако, как установили журналисты Би-би-си, свое богатство она сделала на махинациях с бюджетными средствами и государственными компаниями при поддержке папы-президента.

Подробнее о том, как африканская миллиардерша строила свою империю и на чем попалась - в материале "Гражданка России Изабель душ Сантуш - дочь экс-президента Анголы. Как она стала самой богатой женщиной Африки".

Трамп против "провозвестников Апокалипсиса"

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На всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп вступил в заочную перепалку с юной экоактивисткой из Швеции Гретой Тунберг, которая также принимает участие в работе форума.

Они не называли друг друга по имени, но было очевидно, кому каждый из них адресует слова своего выступления.

Трамп призвал перестать слушать "пророков апокалипсиса", которые, по его словам, только и хотят, что доминировать и контролировать каждый аспект жизни остальных.

Грета, со своей стороны, обвинила политиков в том, что из жажды наживы они готовы оставить своим детям климатический хаос и мир, пылающий в огне. 17-летняя активистка потребовала, чтобы мир отказался от ископаемого топлива уже сейчас.

Российские шпионы в швейцарских Альпах?

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Швейцарская газета Tages-Anzeiger сообщает, что в августе прошлого года полиция Швейцарии задержала двух человек, которые, предположительно являются сотрудниками российских спецслужб.

Их задержали по подозрению в подготовке операции, целью которой должен был стать проходящий в эти дни в Давосе Всемирный экономический форум. По всей вероятности, они готовили почву для слежки за гостями форума.

По данным издания, подозрения полиции вызвал тот факт, что россияне остановились на три недели на дорогом альпийском курорте, при этом один из них изображал из себя сантехника. При задержании россияне предъявили дипломатические паспорта.

Оба были впоследствии отпущены.

Российское посольство в Берне в комментарии Би-би-си заявило, что издание Tages-Anzeiger пытается раздуть скандал на пустом месте. По словам пресс-атташе посольства, дипмиссии лишь в минувший понедельник из прессы стало известно об инциденте.

Однако полиция Швейцарии подтвердила Би-би-си факт "проверки" двух россиян в августе 2019-го, а также то, что они обладали дипломатическими паспортами.

Одновременно американский финансист и яростный критик Владимира Путина Билл Браудер, который сейчас находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе, рассказал агентству Рейтер, что в прошлом году швейцарская полиция предотвратила операцию российских спецслужб, направленную против него.

По его словам, эту информацию он получил от спецслужб Швейцарии.

Билл Браудер был инициатором так называемого "Закона Магнитского", на основании которого конгресс США наложил санкции на ряд высокопоставленных российских чиновников, замешанных, по мнению Браудера и американских властей, в коррупции.

Юрист Сергей Магнитский - коллега и друг Билла Браудера - скончался в 2009 году в "Матросской тишине", куда попал после того, как вскрыл ряд крупных хищений государственных средств и уклонений от налогов сотрудниками российских силовых структур.

Кроме того, в 2018 году еще двое россиян были арестованы в Швейцарии по подозрению в попытке проникнуть в лабораторию недалеко от Берна, в которой проводились исследования материалов по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года в британском Солсбери.

Въезд в США хотят ограничить для граждан еще семи стран

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Администрация Дональда Трампа планирует расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в США. По сведениям газеты пишет Wall Street Journal и ряда других изданий, в него планируется включить еще семь государств.

Это Беларусь, Мьянма, Киргизия, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея.

В администрации говорят, что список не окончательный и может быть изменен или дополнен. Ограничительные меры для разных стран из этого списка будут различаться. Итоговый документ планируется обнародовать 27 января.

Попадание в список, отмечают в Белом доме, не означает полного запрета на въезд в США для граждан этих стран. Ограничения коснутся определенных типов виз, а также определенной категории лиц, претендующих на визу.

В январе 2017 года Дональд Трамп уже вводил запрет на въезд для граждан семи преимущественно мусульманских государств. Несмотря на критику со стороны правозащитников, Верховный суд США подтвердил право президента издавать подобные указы.

"К такому тебя никогда не готовят"

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Кларсон было всего 19 лет, когда ей впервые предложили 20 тысяч фунтов за ужин с мужчиной.

После съемок во втором сезоне "Острова любви" поступило новое предложение: на этот раз ей пришел имейл с предложением 50 тыс. фунтов за пять ночей в Дубае с условием никогда и никому не рассказывать о том, что там будет происходить.

О том, как телезвезды и популярные инстаграм-блогеры справляются со шквалом крайне соблазнительных предложений от богатых почитателей, читайте в нашем материале "Тысячи фунтов за секс с незнакомцем. Звезды "Инстаграма" под шквалом непристойных предложений".

Media playback is unsupported on your device Как и зачем Машков, Прилепин, Роднина и другие будут переписывать Конституцию

Дайджест подготовили Анастасия Успенская и Михаил Денисов