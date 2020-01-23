Путин встретился с матерью израильтянки Иссахар и пообещал, что "все будет хорошо"

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Президент России Владимир Путин, прилетевший с однодневным визитом в Израиль, встретился с матерью израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России по делу о хранении и контрабанде наркотиков.

Встреча Путина с Яффой Иссахар прошла в резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ней также приняли участие сам Нетаньяху и патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III.

После встречи Путин заявил, что пообещал Яффе Иссахар, что с ее дочерью "все будет хорошо".

"Я встретился сейчас с мамой Наамы, для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи. Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это будет учтено при принятии окончательного решения", - сказал он (цитата по Интерфаксу).

Путин также сообщил, что в четверг израильтянку посетит уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.

Повод визита российского лидера в Израиль - участие в Международном форуме памяти Холокоста и открытии памятника жертвам блокады Ленинграда. Помимо этого у Путина были запланированы встречи с Нетаньяху и президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Накануне стало известно, что Путин намерен встретиться с матерью Иссахар, которая в ноябре прошлого года обращалась к нему с просьбой о помиловании дочери. Как рассказал в среду помощник президента Юрий Ушаков, "гуманитарный аспект этого вопроса" будет рассмотрен в ходе визита Путина.

Вопрос об освобождении Иссахар неоднократно поднимался в ходе телефонных разговоров Путина и Нетаньяху. За последний месяц они созванивались дважды - 16 января и 26 декабря 2019 года.

Вопрос о подворье

Во вторник израильские СМИ сообщили, что Израиль и Россия согласовали основные вопросы, связанные с ожидаемым помилованием Иссахар, и занимаются проработкой деталей ее освобождения.

В среду газета "Маарив", ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении документ, сообщила, что израильские власти решили передать России права над Александровским подворьем в Иерусалиме - соответствующий запрос от российских властей находился на рассмотрении минюста Израиля несколько лет.

По сведениям газеты, вопрос о подворье снова был поднят в ходе переговоров, которые проходили в преддверии визита Путина. С российской стороны в них участвовал замглавы российского МИДа Михаил Богданов, который за последнее время дважды прилетал в Израиль, отмечала газета.

Помощник Путина Ушаков накануне, отвечая на вопрос о возможной связи между передачей подворья и ожидаемым освобождением Иссахар, заявил: "Вы можете увязывать, что хотите, но вы еще не знаете, какое решение будет по девушке".

Решение Израиля о передаче прав на подворье, по словам Ушакова, принимается "в русле тех добрых отношений, которые сложились между нашими странами и лично между премьер-министром [Нетаньяху] и президентом [Путиным]". "Еще не все юридические формальности завершены, но положительная тенденция налицо", - заключил он.

Дело Наамы Иссахар

26-летнюю Иссахар задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе из Дели в Тель-Авив. В багаже у девушки обнаружили около 10 граммов гашиша.

Израильтянку обвинили в хранении (ч.1 ст. 228 УК РФ) и контрабанде наркотиков в значительном размере (п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и заключили под стражу. В октябре 2019 года Химкинский суд признал Иссахар виновной и приговорил ее к семи с половиной годам колонии.

19 декабря Мособлсуд признал этот приговор законным, несмотря на жалобы защиты на то, что Иссахар не понимала значительную часть из своего обвинения и происходящего на первом суде из-за плохого перевода.

Media playback is unsupported on your device Дело Наамы Иссахар: смогут ли Израиль и Россия договориться?

Израильские СМИ писали, что Москва готова была передать Иссахар израильским властям - в обмен на хакера Алексея Буркова, задержанного в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США.

Родственники израильтянки даже обращались в суд с прошением об отмене экстрадиции россиянина в США, называя Иссахар "дипломатическим заложником". Однако в ноябре 2019 года власти Израиля передали Буркова американцам.

Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, знакомые с обсуждением дела Иссахар в Кремле, писало, что Путин не хочет освобождать израильтянку, чтобы не улучшать политический рейтинг Нетаньяху.