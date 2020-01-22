Кто автор стихов: чиновник или классик? Тест

  • 22 января 2020

*Фото для коллажа: Sergei Metelitsa/TASS, Valery Sharifulin/TASS, EPA/Yuri Kochetkov/TASS, Alexander Shcherbak/TASS, Lev Gornung/ITAR-TASS.

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