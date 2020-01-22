Правообладатель иллюстрации INTERNATIONAL SPACE STATION Image caption Кратер Яррабубба из космоса

Древнейший на земле астероидный кратер находится в Австралии, а создавший его метеорит мог быть причиной конца ледникового периода, установили австралийские ученые.

Кратер Яррабубба, имеющий около 70 километров в диаметре, давно известен. Он был открыт в 1979 году, но раньше ученые не пытались установить его возраст.

Радиометрический анализ сохранившегося в камнях минералов - монацита и циркона - показал, что возраст кратера около 2,2 миллиардов лет.

Сегодня кратер почти не виден из-за миллионов лет эрозии, поэтому перед тестированием ученые восстановили зону удара по следам на Земле.

Профессор Крик Киркленд из Университета Кертина, участвовавший в исследовании, рассказал, что после удара метеорита эти кристаллы образовали структуры, которые можно читать "как годичные кольца на деревьях".

Циркон и монацит содержат частицы урана. По степени распада урана можно установить возраст минералов.

Правообладатель иллюстрации CURTIN UNIVERSITY Image caption Этот кристалл циркона помог определить возраст кратера

Кратер Яррабубба оказался по меньшей мере на 200 миллионов лет старше, чем крупнейший на планете (и занимающий теперь второе место по возрасту) кратер Вредефорт в ЮАР.

"Мы заинтересовались этим регионом, потому что западноавстралийский ландшафт - очень древний. Но мы не ожидали, что возраст кратера окажется настолько серьезным", - говорит профессор Киркленд.

"Вполне возможно, что есть и более древний кратер, который ждет своего часа, но самое трудное в этом деле - найти участок, пока его не уничтожила эрозия, поэтому большая часть ранней истории Земли теряется", - добавляет профессор.

Ледниковый период

Учитывая новые данные о возрасте кратера, удар метеорита можно связать с окончанием одного из ледниковых периодов на Земле.

Примерно 2,2 миллиарда лет назад (плюс-минус несколько сотен миллионов) планета, вероятно, была окутана льдом. "Возраст кратера довольно точно соответствует концу потенциального ледникового периода", - говорит профессор Киркленд.

"Таким образом, удар метеорита мог серьезно повлиять на климат нашей планеты".

Смоделировав удар астероида, ученые пришли к выводу, что такая взаимосвязь возможна. При попадании астероида в слой льда толщиной в километр образовалось огромное количество пара, вследствие чего мог возникнуть парниковый эффект.

Эти события, произошедшие, по версии ученых, в эру палеопротерозоя, в свою очередь могли привести к потеплению на планете. Эта эра характеризуется помимо прочего тем, что в атмосфере Земли тогда было гораздо меньше кислорода.

Правообладатель иллюстрации TIMMONS ERICKSON Image caption Центр кратера сегодня выглядит так

"Разумеется, мы уже очень рады, потому что нашли древний кратер, - говорит профессор Киркленд. - Но еще интереснее поместить его в контекст других событий, происходивших на Земле".

Впрочем, окончательно теория о ледниковом периоде пока не подтверждена - созданная учеными модель может считаться только теоретической.

Другая теория о том, почему кончались ледниковые периоды на Земле, гласит, что это происходило из-за вулканических выбросов углекислого газа в атмосферу.