Шторм в Испании: разрушены пляжи, залиты рисовые поля, выпал снег

Правообладатель иллюстрации copernicus ems Image caption До и после: затопление дельты реки Эбро ко вторнику

Удар волн, вызванных штормом "Глория" на восточном побережье Испании, привел к значительным разрушениям в дельте реки Эбро к югу от Барселоны.

В понедельник морские волны залили рисовые плантации на глубину до 3 км в дельте реки, пять человек погибли. Шторм разрушил пляжные сооружения, привел к остановке движения на многих дорогах и нарушению энергоснабжения.

Приливные волны, вызванные штормом, причинили ущерб пляжам в окрестностях Барселоны, Валенсии и на Балеарских островах.

Река Эбро, лежащая между Барселоной и Валенсией, является самой длинной и полноводной рекой в Испании.

Мэр района дельты Луис Солер заявил, что никогда ранее не сталкивался с таким природным бедствием. Морская вода затопила около 30 квадратных километров рисовых плантаций.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бухта Порт-Олимпик оказалась под ударом волн высотой до 7 метров

Портовые власти в Барселоне предупреждают, что из-за крупных волн выходить в море опасно, особенно яхтам и рыболовецким судам. Волны достигали в высоту 7 метров и захлестывали стоянку яхт и судов в бухте Порт-Олимпик. Одно из судов, стоявших на якоре в этой марине, затонуло.

Власти Каталонии предупредили население, что находиться в прибержных и пляжных районах опасно.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Набережная в Валенсии залита морской водой

Курорты Ллорет-де-Мар и Тосса-де-Мар к северу от Барселоны также подверглись ударам волн. Улицы Тосссы-де-Мар залиты густой пеной, принесенной прибоем.

Тем временем к северо-западу от Мадрида в провинции Авила, а также в Аликанте, к югу от Валенсии, выпал густой снег. В понедельник был закрыт аэропорт в Аликанте.

63-летний житель провинции Авила был убит сорванным ветром фрагментом крыши. Резкое снижение температуры также привело к гибели 54-летней бездомной женщины в Валенсии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В некоторых городах Испании выпал снег

Сейчас шторм "Глория" переместился в сторону Пиренеев, принеся с собой обильные снегопады в горных районах.

Что происходит во Франции

Шторм "Глория" обрушился рано утром в среду на французскую провинцию Восточные Пиренеи, самый южный из средиземноморских департаментов Франции, где объявлена тревога. Туда направлены дополнительные подразделения полиции и пожарных.

В качестве предупредительной меры закрыто магистральное шоссе А-9 на французской стороне границы.

Шторм "Глория" стал самым серьезным из зимних штормов в этом районе с января 1982 года, сообщают французские метеорологи.

В октябре прошлого года в Испании и Франции также были наводнения, вызванные проливными дождями.