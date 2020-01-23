Суд ООН в Гааге обязал Мьянму защитить рохинджа от геноцида. Принудить ее к этому суд не может

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Международный суд ООН признал право народа рохинджа на защиту от геноцида. Правительство Мьянмы обязали принять все возможные меры для защиты рохинджа. Тем самым судьи отвергли доводы лидера Мьянмы, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Сун Чжи.

Через четыре месяца власти страны должны будут отчитаться перед ООН о принятых мерах, а после - отчитываться о них каждые полгода, пока суд не примет окончательное решение по делу.

Нынешнее решение единогласно поддержали все 17 судей. Оно формально является юридически обязывающим и не подлежит апелляции. Однако механизмов для его исполнения у суда по сути нет.

Оглашая решение, председатель суда Абдулкави Юсуф заявил, что суд принял к сведению свидетельства о непропорциональном применении силы в отношении рохинджа военными Мьянмы в 2017 году в нарушение международного права. Также суд сослался на свидетельства о том, что военные не препятствовали разграблению поселений рохинджа гражданскими лицами, после того как сами проводили в этих поселениях операции по зачистке.

В рассматриваемом иске, поданном Гамбией, говорится об этнических чистках, проводившихся в штате Ракхайн мьянманскими военными с октября 2016 по декабрь 2017 года.

Решение не означает, что суд признал события в штате Ракхайн геноцидом. Тем не менее оно принято в соответствии со второй статьей Международной конвенции о предупреждении преступления геноцида, в которой говорится о причинении вреда этнической группе, намеренном ухудшении условий жизни этой группы и мерам по понижению рождаемости внутри группы.

Кроме прочего, судья упомянул предполагаемые меры военных по переселению детей народности рохинджа. Свидетели сообщали СМИ также о поджоге военными целых деревень рохинджа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Действия мьянманских военных в 2016-2017 году привели к тому, что почти миллион рохинджа бежали в соседнюю Бангладеш и теперь вынуждены жить в лагерях для беженцев

Министр иностранных дел и фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи пыталась убедить суд не рассматривать иск, инициированный министром иностранных дел Гамбии Абубакаром Тамбаду и получивший поддержку 57 государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Власти Мьянмы отвергают обвинения в геноциде. На прошлой неделе Аун Сан Сун Чжи, выступая с защитной речью в том же суде, заявила, что военные проводили операцию против вооруженных экстремистов.

Три дня назад правительство страны выпустило отчет, в котором по итогам расследования вновь утверждалось, что в действиях военных не было признаков геноцида.

Почему был подан иск?

Народ рохинджа - мусульманское меньшинство в преимущественно буддистской Мьянме. На протяжении нескольких столетий они живут в штате Ракхайн на юго-западе страны.

С октября 2016 по декабрь 2017 года армия Мьянмы проводила в штате Ракхайн операцию против, как утверждали власти, бенгальских боевиков и сепаратистов из "Армии спасения аракан-рохинджа".

По многочисленным свидетельствам, военные действовали жестоко. Рохинджа начали бежать из своих домов, устремляясь, как правило, в соседнюю республику Бангладеш.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с августа по декабрь 2017 года в Бангладеш прибыли 742 тысячи человек. Некоторые источники называют меньшую цифру - в целом порядка 700 тысяч. Беженцы рассказывали об убийствах, изнасилованиях, и жестокости военных в отношении этнической группы.

В поддержку рохинджа выступали международные правозащитники, исламские государства и, довольно неожиданно, глава Чечни Рамзан Кадыров. 4 сентября 2017 года в Грозном прошел массовый митинг в поддержку мусульман Мьянмы, на который по версии властей региона пришло больше миллиона человек.