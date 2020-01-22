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Первым вице-премьером в новом российском правительстве стал помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов - человек с репутацией жесткого государственника. Экономисты считают, что теперь траты бюджета увеличатся. В теории это может разогнать российскую экономику.

Назначение Белоусова первым вице-премьером сопровождалось рокировкой. Ранее эту должность занимал Антон Силуанов, совмещавший ее с дожностью министра финансов. В новом правительстве Силуанов лишился должности первого вице-премьера - теперь он просто министр финансов.

Слухи о назначении Андрея Белоусова начали ходить за несколько дней до официального объявления. Все эти дни продолжались спекуляции о том, что перестановки в правительстве могут привести к ослаблению бюджетной политики и росту государственных расходов, говорит глава аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов, который сам несколько лет работал в министерстве экономического развития. Он добавляет, что Белоусов считается одним из главных идеологов нацпроектов.

У Белоусова репутация "жесткого государственника". Он действительно известен как сторонник увеличения госинвестиций, соглашается ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов: "Поэтому я думаю, что его назначение с этим связано и что будут увеличиваться госрасходы".

Новый первый вице-премьер известен как специалист по инфраструктурным проектам и государственным инвестициям, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Она добавляет, что не стоит ждать пересмотра бюджетной политики - перед правительством стоит задача реализовать уже намеченные планы и запустить неработающий механизм - нацпроекты: "Речь не идет о том, чтобы тратить больше - речь идет о том, чтобы потратить то, что запланировано".

Нацпроекты и рост экономики

Экономисты связывают с нацпроектами основные надежды на ускорение роста ВВП в России. Президент Владимир Путин неоднократно поручал правительству разогнать экономику до темпов выше среднемировых. К 2025 году ВВП на душу населения должен вырасти в полтора раза, заявлял он в марте 2018 года.

Двигателем экономического роста должны стать национальные проекты, отмечал Путин. Всего на нацпроекты планируется потратить 25,7 трлн рублей.

Однако реализация нацпроектов идет медленно, частично из-за слишком жесткой политики министерства финансов. Счетная палата, например, регулярно отмечала, что средства, выделяемые на нацпроекты, не расходуются в полной мере. По состоянию на 28 декабря нацпроекты профинансированы в среднем на 88%. По отдельным проектам отставание гораздо сильнее - например, "Цифровая экономика" профинансирована всего на 53%.

В 2019 году правительство не смогло распределить из бюджета 1 трлн рублей, отмечал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. "Что-то многовато", - комментировал Путин.

Конструкция, в которой Антон Силуанов одновременно был министром финансов, отвечающим за бюджетную стабилизацию, и первым вице-премьером, отвечающим за рост, была очень неудачной, считает Тремасов.

"Проблема в совмещении. Не может быть министр финансов первым вице-премьером по экономике", - рассказал Би-би-си бывший чиновник минфина.

Экономисты говорили Би-би-си, что кабинет министров Медведева был скорее правительством стабильности, чем экономического роста. Главный экономист БКС Владимир Тихомиров называл еще одну причину: правительство было недостаточно инициативным в плане поиска проектов для вложения денег.

"Назначение Белоусова очень логично вписывается в версию о том, что главной [причиной] отставки правительства был провал в части нацпроектов, - говорит Тремасов. - Белоусов - один из главных идеологов этих нацпроектов. И в принципе, наверное, один из главных идеологов той экономической конструкции, которая у нас выстроилась".

Экономисты ставят на рост расходов

Увеличение госрасходов представляется логичным шагом, считает Рубен Ениколопов. Более предпочтительным было бы снижение налоговых ставок в условиях, когда налоговые сборы растут благодаря "обелению" экономики, но это невозможно по политическим соображениям, добавляет он.

Нацпроекты останутся главным инструментом ускорения экономического роста, также следует ожидать активизации строительства, говорится в отчете главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

"В то же время, мы не считаем, что президент готов пожертвовать своими достижения в области бюджетной политики, чтобы стимулировать рост. Потеря Антоном Силуановым поста первого заместителя председателя правительства означает только, что бюджетная консолидация больше не является приоритетом", - отмечается в обзоре банка.

Райффайзенбанк считает, что Белоусов, который не раз высказывался против бюджетного правила, возможно, захочет его смягчить.

Но многие эксперты сомневаются, что в реальности национальные проекты могут привести к росту экономики.

Главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов считает, что для ускорения экономического роста надо в первую очередь обратить внимание на институты: "Нам, конечно, нужно расшивать вот эти институциональные проблемы, связанные с тем же улучшением работы судебной системы, с правами собственности - то, о чем очень долго говорят. Если этого новое правительство не сделает, то я думаю, что результат будет ненамного лучше, чем у предыдущего кабинета".

Кроме того, в правительстве возможен потенциальный конфликт. "Антон Силуанов, на наш взгляд, признанный консерватор в бюджетной политике, он активно защищал бюджетное правило, выступал против раздувания бюджетных расходов. Андрей Белоусов в экономике, наоборот, активный "государственник", поддерживает наращивание государственных расходов", - описывают аналитики Райффайзенбанка противостояние, которое намечается в правительстве.

Угроза для бизнеса

Еникополов надеется, что правительство в первую очередь разберется с проблемой, что государственные средства не расходуются до конца, и при этом не будет трогать частный сектор. Он отмечает, что позиция Белоусова в отношении частного сектора "вызывала очень серьезные вопросы".

Летом 2018 года, когда Белоусов еще был помощником президента, он написал письмо Путину с предложением изъять у 14 крупных компаний 512,7 млрд рублей "сверхдоходов" и направить их на майские указы.

Белоусов написал Путину, что металлургические и химические компании в 2017 году получили 1,5 трлн рублей прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA). При этом налогообложение у них было ниже, чем в нефтегазовой отрасли - 7% против 23%, указал в письме помощник президента.

Предложение Белоусова вызвало резкую критику как со стороны бизнеса, так и со стороны правительства. Публикация письма обвалила фондовый рынок. "Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли", - сообщал пресс-секретарь Антона Силуанова.

В итоге власти договорились с предпринимателями, что компании из "списка Белоусова" сами направят инвестиции в проекты из майских указов. Взамен правительство обещало, что эти проекты будут финансово привлекательными. В качестве примеров проектов приводились магистраль Москва - Казань, мост на Сахалин, строительство сетей 5G, АЭС, национальных парков.

Летом 2019 года Андрей Белоусов говорил журналу Forbes, что его письмо передали журналистам некие бизнесмены, и что они его неправильно поняли. Если бы предприниматели ему позвонили, он бы их успокоил, но они до этого не додумались, уверял экономист: "Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты".

Государство и так играет гигантскую роль в российской экономике, поэтому любые сигналы о дальнейшем усилении роли государства будут вредить ускорению роста, отмечает Ениколопов. "У нас основная проблема с рисками защиты прав собственности и так далее, во многом из-за этого у нас не растут инвестиции, из-за этого не растет экономика", - полагает он.