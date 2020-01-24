"Лучше казаться толстой, чем больной". Тейлор Свифт рассказала о своей болезни

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Тейлор Свифт, было время, когда она могла за целый день не съесть ничего

Американская певица Тейлор Свифт призналась, что в течение нескольких лет борется с расстройством пищевого поведения. О проблемах со здоровьем поп-звезды рассказывается в документальном фильме Miss Americana.

Фильм о жизни Тейлор Свифт был показан в рамках национального американского кинофестиваля независимого кино Sundance. По мнению самой певицы, расстройство пищевого поведения было спровоцировано в том числе и некоторыми комментариями по поводу ее внешнего вида.

"Есть всегда некий стандарт красоты, до которого ты не дотягиваешь. Если ты худая, то у тебя попы нет, а если попа есть, то живот не плоский. Это просто невозможно", - говорит 30-летняя певица.

Она рассказывает, что борется с проблемой уже в течение нескольких лет. В некоторые дни она могла вообще ничего не есть, в другие упорно записывала все, что съедала, а потом изнуряла себя длительными физическими нагрузками.

Так продолжалось до тех пор, пока она не похудела до размера 00 (в американской системе размеров одежды, в британской - 2 размер, европейский - 32, российский - 36). Сейчас, для сравнения, у певицы 6 размер (в американской системе, 10 британский).

Дошло до того, как во время концертного тура в 2015 года, ей казалось, что она может упасть в обморок в самый разгар шоу или в конце выступления.

"Такое ощущение у меня было несколько раз, и это совсем не повод для гордости", - говорит Тейлор Свифт.

До последнего времени певица отмахивалась от вопросов по поводу худобы и отрицала, что у нее есть проблемы со здоровьем и питанием.

"Я всегда отвечала: О чем вы? Конечно, я ем. Просто у меня очень большая физическая нагрузка", - рассказывает она в фильме.

"Действительно, физическая нагрузка была большой. Но ела я очень мало", - признается сейчас Тейлор Свифт.

Тейлор Свифт пытается разобраться в причинах пищевого расстройства. Об этом певица говорит в интервью журналу Variety. Публикация интервью совпала по времени с премьерой фильма Miss Americana.

"Я помню, когда мне было 18 лет, моя фотография впервые появилась на обложке журнала, а рядом была подпись: беременная в 18 лет?", - говорит Тейлор Свифт.

"И это было из-за того, что на мне было надето что-то мешковатое, в чем мой живот, казалось, немного выпирал и не выглядел достаточно плоским. Я восприняла такой комментарий как "наказание", - вспоминает певица.

"Когда я как-то приехала на одну из фотосессий и переодевалась, кто-то из сотрудников журнала сказал: "О, удивительно, что для вас ничего не нужно менять, вам по размеру вся одежда из нашей выборки. Обычно нам приходится подгонять платья, а сейчас мы можем взять одежду с подиума и надеть на вас! Я восприняла это как похвалу", - говорит Тейлор Свифт.

"Вы запоминаете такие комментарии и просто начинаете приспосабливаться к тому, чтобы получать "похвалу" и избегать "наказаний". В том числе вы "приспосабливаете" и собственное тело [для получения похвалы]".

По словам Тейлор Свифт, сейчас она пытается практиковать позитивное мышление - особенно, когда у нее появляется желание покритиковать себя за свой внешний вид. Тогда она говорит себе: "Нет. Мы так делать больше не будем, потому что лучше думать, что ты толстая, чем выглядеть больной".

Политическая позиция

Фильм Miss Americana выходит на Netflix 31 января. На премьере фильма на фестивале в штате Юта зрители в конце сеанса аплодировали стоя.

Режиссер фильма Лана Уилсон поблагодарила Тейлор Свифт за искренность и прямоту, которой отличался ее рассказ о недоедании.

"Я думаю, что честный рассказ о такой проблеме - по-настоящему смелый поступок для публичного человека, который является примером для подражания для многих девушек и молодых женщин", - говорит Лана Уилсон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тейлор Свифт пытается разобраться в причинах пищевого расстройства

Фильм Уилсон рассказывает о сложном периоде жизни Тейлор Свифт, когда ее альбом Reputation в 2018 году не получил ни одной награды "Грэмми".

Этот случай в некотором смысле обрамляет повествование кинокартины, в ходе которого поп-звезда осознает, что она должна перестать стараться нравиться всем и сосредоточиться на том, что делает ее счастливой.

Уилсон также обращает особое внимание на "политическое пробуждение" Тейлор Свифт, которая обвинила в домогательствах ди-джея из Колорадо, а также начала высказываться против политики консерваторов.

Тейлор Свифт выразила сожаление, что не выступила против кандидатуры Дональда Трампа в 2016 году - из опасений, что обозначение ее политической позиции отпугнет часть ее поклонников.

Когда она собиралась опубликовать в "Инстаграме" пост, в котором она обещает не голосовать на выборах в американский сенат за республиканку Маршу Блэкберн, пиарщик певицы предупредил ее, что пост такого содержания наверняка вызовет недовольство Дональда Трампа, что может повредить ей самой.

Тейлор Свифт отреагировала на такое предостережение очень эмоционально. "Меня это не волнует", - резюмировала она.

В фильме Тейлор Свифт также рассказывает о своей влюбленности - о своих чувствах к британскому актеру Джо Элвину.

По словам поп-звезды, ее очаровала его "прекрасная, размеренная жизнь". Также она призналась, что он помог ей во время одного из самых сложных периодов ее жизни.

Однако некоторые кинокритики считают, что документальный фильм довольно поверхностно рассказывает о жизни звезды.

Мэтт Голдберг в публикации на сайте Collider пишет, что Свифт осознает значение публичности и ее имиджа и поэтому авторам фильма приходится считаться с этими жесткими рамками.

"Проблема с фильмом Miss Americana заключается в том, что несмотря на честность и открытость, есть что-то, что кажется отрепетированным и неискренним", - пишет кинокритик Тим Грирсон в Screen Daily.