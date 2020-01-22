Умер Терри Джонс, мастер абсурда из "Монти Пайтон"

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В возрасте 77 лет умер Терри Джонс - один из шести актеров комической труппы Monty Python, которую часто называют битлами британского юмора.

"С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить о смерти нашего любимого мужа и отца Терри Джонса, - сказано в сообщении его семьи. - Терри скончался вечером 21 января 2020 года в возрасте 77 лет после долгой борьбы с ЛВД [лобно-височная деменция] - редкой формой деменции. Рядом с ним была его жена Анна Содерстром. Он сражался с болезнью очень мужественно, но всегда оставался в добром расположении духа".

Джонс основал "Монти Пайтон" вместе с пятью другими британскими актерами и сценаристами: Джоном Клизом, Майклом Пейлином, Грэмом Чепменом, Эриком Айдлом и Терри Гиллиамом. Телевизионное шоу "Летающий цирк Монти Пайтона" впервые вышло в эфир Би-би-си в октябре 1969 года.

Именно Джонс отстаивал идею отказа от традиционных "панчлайнов", то есть завершающих скетчи фраз, которые призваны заставить зрителей смеяться. Вместо этого актеры "Монти Пайтон" стали упражняться в абсурдистском юморе, придумывая концовки с использованием техники "потока сознания".

"Летающий цирк"

Например, в конце одного из скетчей Грэм Чепмен внезапно появлялся в кадре в образе полковника британской армии и заявлял, что сценку пора заканчивать, потому что она слишком глупая.

Или же скетч мог внезапно закончить средневековый рыцарь, который бил кого-нибудь по голове резиновой курицей.

Правообладатель иллюстрации Monty Python Image caption Терри Джонс (слева), Джон Клиз, Майкл Пейлин, Грэм Чепмен, Эрик Айдл, Терри Гиллиам

Джонс даже фигурировал в "Летающем цирке" полностью обнаженным - за исключением воротничка и галстука. Таким образом авторы давали зрителю понять, что один скетч закончился и сейчас начнется другой.

Другой его специальностью было исполнение ролей женщин среднего возраста, которые во время различных скетчей часто визжали.

Также как другие члены труппы "Монти Пайтон", Джонс говорил, что не очень понимает, в чем секрет успеха этого телешоу. "Дело в том, что в момент, когда мы делали "питонов", мы не считали этот проект успешным. Мы это поняли только спустя некоторое время", - замечал он.

Режиссер "Жития Брайана" и детский писатель

Именно Джонс был режиссером самого известного фильма "Монти Пайтон" "Житие Брайана", в котором в пародийной форме пересказываются библейские события. Его всегда занимало, что против этой ленты выступали многочисленные религиозные группы.

"Фильм - не об учении Христа, он - о его последователях, - говорил Джонс. - О тех, которые две тысячи лет будут убивать и пытать друг друга, поскольку не могут договориться, что именно он говорил о мире и любви".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Терри Джонс в фильме "Житие Брайана"

В 1980-е годы Джонс стал популярным детским писателем. Он написал несколько успешных книжек, в том числе "Никобобинус" (1985) - история о мальчике, который может сделать все, что угодно; а также "Сага об Эрике Викинге" (1983).

Он также писал научно-популярные книги об истории, в том числе "Рыцарь Чосера: Портрет средневекового наемника", в которой опровергал представление о том, что средневековые рыцари были образчиками христианской морали.

В 2016 году было объявлено, что Терри Джонс страдает от деменции. В следующем году его партнер по "Монти Пайтон" Майкл Пейлин рассказал, что Джонс потерял способность говорить.

"Мы потеряли доброго, по-настоящему любящего и творческого человека, который отличался теплотой и заставлял людей улыбаться, - сказано в заявлении семьи Джонса. - Его бескомпромиссная индивидуальность, упорный ум и необычайное чувство юмора приносили радость многим миллионам людей в течение шести десятилетий".

"Его работа в труппе "Монти Пайтон", его книги, фильмы, телепередачи, стихи и другие произведения будут жить вечно. Они останутся достойным наследием человека с настоящими универсальными знаниями", - пишет семья Джонса.