Брат нового главы минкомсвязи займется маркировкой всех лекарств в России

Правообладатель иллюстрации Dmitry Astakhov/TASS, Alyona Popova/Facebook Image caption Новый министр Максут Шадаев (слева) на семь лет старше предпринимателя Сергея Холкина. Они сводные братья

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступает одним из ключевых участников проекта, на создание которого производители и импортеры лекарств будут вынуждены потратить миллиарды рублей. Как выяснила Би-би-си, этим проектом занимается сводный брат нового главы ведомства Максута Шадаева.

С 1 июля 2020 года в России станет обязательной маркировка лекарств: местные производители и импортеры должны будут размещать на упаковках штрихкоды Data Matrix. С их помощью можно будет проверить подлинность продукции.

Единственный оператор системы, которая будет использоваться также для маркировки обуви и сигарет, - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Направлением "Фарма" в ЦРПТ с июля 2019 года руководит 33-летний москвич Сергей Холкин. "По сути, я отвечаю за маркировку всех лекарств в России со стороны оператора", - подтвердил Холкин в разговоре с Би-би-си.

Холкин - сводный брат нового главы министерства цифрового развития Максута Шадаева. Их родство подтверждают два знакомых Холкина, попросивших не публиковать их имена, а также источник Би-би-си с доступом к базам персональных данных.

Сам Холкин сказал Би-би-си, что не будет комментировать родство с Шадаевым, поскольку этот вопрос "не имеет отношения к профессиональным качествам министра".

Минкомсвязи является одним из "ключевых участников" проекта по маркировке товаров, говорится на сайте минпромторга. Есть ли конфликт интересов в том, что Холкин и Шадаев - родственники?

"Все зависит от конкретных полномочий минкомсвязи в проекте по маркировке лекарств, - говорит заместитель директора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов. - Если министр издает нормативно-правовые акты и уполномочен контролировать системы маркировки лекарств, то есть принимает решения в отношении компании, где работает его родственник, то можно говорить о конфликте интересов".

При этом Шуманов указывает на возможный вариант урегулирования такого конфликта интересов: брат министра должен покинуть свою позицию в компании-операторе маркировки. "Вариант, при котором министр самоустраняется от принятия решений, в данной ситуации невозможен из-за его высокого руководящего статуса", - отметил он.

По словам директора департамента внешних связей фармкомпании Stada Ивана Глушкова, решение о государственно-частном партнерстве принимало наряду с другими ведомствами и минкомсвязи.

"Минкомсвязи является участником этого проекта [по маркировке лекарств], но выполняет в нем очень небольшое количество задач. С точки зрения управления - они принимают участие в заседаниях проектного комитета. С технической точки зрения они отвечают за работу удостоверяющих центров, выдающих электронные подписи. Они не являются активными участниками", - добавил Глушков.

Би-би-си отравила в минкомсвязи запрос с просьбой прокомментировать сотрудничество с ЦРПТ.

Сколько стоит проект

Половина ЦРПТ принадлежит холдинговой компании USM Holdings Алишера Усманова и Владимира Скоча, отца депутата Госдумы Андрея Скоча. Еще по 25% оператора имеют госкорпорация "Ростех" и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий.

Маркировка лекарств дешевле 20 рублей будет бесплатной. За один штрихкод на упаковке более дорогого лекарства производителям и импортерам придется отдать 50 копеек.

Компаниям, которые не нанесут маркировку на этапе производства, грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям - от 5 до 10 тысяч рублей. Продавцам немаркированных товаров - от 50 до 300 тысяч рублей.

В 2018 году источники "Ведомостей" оценивали затраты на создание системы в 205,7 млрд рублей за 15 лет. В среднем первые семь лет проекта ЦРПТ рассчитывала получать ежегодную прибыль в 1,5 млрд рублей и выйти на окупаемость за это время при доходности 16%, писала газета.

Правообладатель иллюстрации Alexander Artemenkov/TASS Image caption Маркировка лекарств позволит бороться с контрафактом, но приведет к повышению цен

Объем фармрынка в России в 2018 году, по данным аналитической компании DSM, достиг 1,6 млрд рублей, что на 2,6% выше, чем годом ранее. Объемы продаж лекарств в натуральном выражении выросли на 1,5%, и составили 6,4 млрд упаковок.

Изначально систему маркировки лекарств и шуб создавала Федеральная налоговая служба, которую возглавлял новый премьер-министр Михаил Мишустин. 1 июня 2019 года функции оператора получил ЦРПТ. В 2017 году бывший глава ФНС рассказывал "Российской газете", что на совещании в правительстве обсуждалась идея маркировки вообще всех товаров.

Кто такой Сергей Холкин

Как и Максут Шадаев, Холкин работал группе IBS, занимающейся IT-консалтингом. Он также выступал за ее баскетбольную команду.

Сейчас 33-летний Холкин руководит компанией "Госбук": в 2010 она открыла одноименную социальную сеть для обсуждения вопросов государственного управления, проект инициировал президент Дмитрий Медведев.

В настоящее время соцсеть не работает, а принадлежавший ей сайт показывает статьи про строительство. В 2015 году "Госбук" получила из бюджета 143 млн рублей на различные проекты; больше всего, 57 млн, она получила от "Ростелекома" на проект по ведомственной информатизации.

Три года спустя в "Ростелеком" на должность вице-президента пришел Шадаев.

Его сводный брат также владеет долей в компании "Курсариум" - еще одном подрядчике министерств и ведомств. "Курсариум" получил свой крупнейший контракт от минобрнауки в 2013 году: за 16 млн рублей компания искала кадры для "востребованных отраслей экономики" и занималась электронным обучением.

В пресс-релизе ЦРПТ о назначении Холкина говорится, что он также реализовывал проекты для правительства Московской области. Там же в 2014-2018 годах работал министром госуправления, информационных технологий и связи его сводный брат Максут Шадаев.

Найти информацию об этих проектах в открытых источниках не удалось. Би-би-си Холкин сказал, что не помнит, в какие годы сотрудничал с правительством региона.