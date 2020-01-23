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Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала свое главное ежегодное исследование, в котором страны мира ранжированы исходя из оценок уровня коррупции в госсекторе.

Чем больше баллов набирает страна, тем лучше эксперты и предприниматели оценивают ситуацию с коррупцией в ней.

Как и в прошлом году, Россия набрала в "Индексе восприятия коррупции" (ИВК) 28 баллов из 100. Это не помешало ей подняться на одну позицию выше и занять 137-е место из 180.

Соседями России по рейтингу стали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.

В последние годы положение России в ИВК остается стабильным, отмечают в Transparency International.

"В отсутствие политической воли к реальным изменениям, противодействие коррупции обречено оставаться карго-культом, - считает директор Центра "Трансперенси Интернешнл - Р" Антон Поминов. - Точечные меры, принимаемые органами власти, которые отвечают за противодействие коррупции, а также локальные поправки к законодательству не способны кардинально изменить ситуацию в нашей стране - для этого необходимо выстраивать инклюзивную систему согласования интересов общественных акторов, которая не позволит власти принимать необдуманные решения в интересах узкой группы лиц".

"Оздоровление правовой среды"

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В группе лидеров в 2019 году произошли несущественные изменения: первое место разделили Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов), за ними следует Финляндия (86 баллов). В последние годы эти страны неизменно занимали три первых места в рейтинге.

Великобритания - на 12-м месте (77 баллов). Страна чуть ухудшила результат по сравнению с 2018 годом (80 баллов).

Среди стран СНГ и географических соседей России самый большой рывок за год совершила Армения - с 35 до 42 баллов. Существенно улучшил свои показатели Азербайджан - с 25 до 30 баллов.

В конце рейтинга - Сирия (13 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сомали (9 баллов).

Чтобы не оказаться так низко в рейтинге, Россия должна усилить систему сдержек и противовесов во власти, считают эксперты "Трансперенси Интернешнл - Р".

Также они рекомендуют усилить контроль финансирования политических партий, урегулировать лоббистскую деятельность и практику "вращающихся дверей", когда бизнесмены становятся чиновниками в своей отрасли и наоборот.

Отдельно эксперты советуют дать гражданам больше свободы, а также защищать активистов, журналистов и заявителей о коррупции.

22 января новый генпрокурор России Игорь Краснов заявил в Совете Федерации, что ставит цель максимально ослабить коррупцию "за счет оздоровления правовой среды".

В отношении "коррупционных проявлений" он предложил создать "атмосферу нетерпимости".