Сестра Мишустина владеет недвижимостью на 1 млрд рублей. В Росреестре это скрыто

Image caption Наталия Стенина, сестра премьер-министра Михаила Мишустина

Московский район Хамовники - концентрация элитного жилья в нескольких километрах от Кремля. Недалеко от стадиона "Лужники", на месте бывшего хлебозавода №6 на улице Ефремова, раскинулся жилой комплекс Knightsbridge Private Park, названный в честь престижного лондонского района Найтсбридж.

Knightsbridge Private Park представляет собой замкнутый квартал с собственным внутренним парком площадью два гектара, выполненным по проекту британского ландшафтного дизайнера.

Архитектура комплекса выдержана в английском стиле, а с одной из сторон он обнесен не просто металлическим забором, а каменной стеной высотой более двух метров.

Image caption Элитный комплекс Knightsbridge Private Park на улице Ефремова в Москве

Именно за этим забором находится дом, квартирой в котором владеет 49-летняя Наталия Стенина - сестра нового премьер-министра Михаила Мишустина. В публичном реестре этой информации нет.

Собственник - "Российская Федерация"

В выписке из Росреестра на квартиру на улице Ефремова имя Стениной скрыто. Вместо нее указано "Российская Федерация".

Но в закрытой базе Федеральной налоговой службы (ФНС), которую до последнего времени возглавлял Мишустин, квартира в Knightsbridge Private Park относится к налогооблагаемому имуществу Наталии Стениной.

Данные из внутренней системы ФНС Би-би-си предоставил источник, имеющий доступ к персональным данным россиян.

Номер свидетельства, на основании которого "Российская Федерация" стала собственником квартиры в системе Росреестра, совпадает с номером свидетельства, по которому ту же квартиру приобрела Наталия Стенина из базы ФНС.

Недвижимость чиновников или их родственников стали записывать на "Российскую Федерацию" в последнее время. Например, именно "Российская Федерация" была указана в качестве собственника участка главы Роснефти Игоря Сечина или особняка руководителя УФСБ по Москве Алексея Дорофеева в Подмосковье.

Точно так же за "Российской Федерацией" скрыты нынешние владельцы загородного дома Михаила Мишустина в поселке Николина Гора на Рублевке. Скорее всего, сейчас он принадлежит детям премьера, отмечало ранее издание "Проект".

Правообладатель иллюстрации EPA/YURI KOCHETKOV/TASS Image caption Новый премьер-министр России Михаил Мишустин до этого назначения возглавлял ФНС

Въезд в Knightsbridge Private Park сторожат сразу три охранника в камуфляже. Жильцов они, по их словам, не знают: домой собственники попадают через подземный паркинг.

Если бы охранники всматривались, кто сидит за тонированными стеклами автомобилей, то могли бы обнаружить, например, действующего главу "Почты России" Николая Подгузова. О том, что в элитном комплексе ему принадлежит квартира площадью более 380 кв. м, рассказывало издание Insider.

Апартаменты Наталии Стениной - скромнее. Летом 2018 года она приобрела квартиру площадью более 170 кв. м и потолками высотой свыше 3 метров. Осенью 2019 года она оформила покупку и места в подземном паркинге.

Стоимость сделок неизвестна. Средняя стоимость квадратного метра в Knightsbridge Private Park составляет сейчас около 1 млн рублей, следует из данных ЦИАН. Таким образом, сейчас квартира Стениной стоит около 180 млн рублей. Примерно во столько же она могла обойтись и в 2018 году, судя по архивным ценам портала "Квадрум".

Резиденция на Истре

Квартира в Knightsbridge Private Park - не единственная элитная недвижимость Стениной. В 2014 году она приобрела двухэтажный жилой дом в коттеджном поселке Agalarov Estate в деревне Захарово Истринского района Подмосковья.

Image caption Дома в Agalarov Estate застройщик позиционирует как резиденции

Как и в случае с апартаментами в Хамовниках, в Росреестре вместо имени Стениной указано "Российская Федерация". В той же базе ФНС собственником дома числится именно сестра Мишустина. Номера свидетельств о регистрации права в обеих системах совпадают.

В аккаунте сына Стениной Михаила в одной из соцсетей (сейчас он закрыт) Би-би-си обнаружила фотографии, сделанные на территории Agalarov Estate.

На одной из них Михаил Стенин заходит в дом, на стене которого размещена табличка с номером. Домом с таким же номером, по данным Росреестра, в Agalarov Estate владеет "Российская Федерация".

Image caption Сын Стениной Михаил опубликовал в своем аккаунте в "ВКонтакте" вход в семейный дом в Agalarov Estate

Среди соседей Стениной по Agalarov Estate - певцы Эмин Агаларов и Стас Михайлов.

Коттеджный поселок Agalarov Estate - проект Crocus Group миллиардера Араза Агаларова.

В 2019 году Forbes включил в его в топ-5 списка "королей российской недвижимости": ему принадлежат торгово-развлекательные комплексы в столице, а также концертный зал "Крокус Сити Холл". Там выступают популярные российские и иностранные артисты, в том числе сын Араза Агаларова Эмин.

Дома, построенные в Agalarov Estate, сам застройщик позиционирует как резиденции. На территории поселка есть озера, поле для гольфа, три теннисных корта и вертолетная площадка.

В 2017 году свой юбилей в Agalarov Estate праздновал певец Григорий Лепс. Сейчас рыночная стоимость дома Стениной и участка под ним - около 370 млн рублей (данные портала ЦИАН).

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption В 2017 году в Agalarov Estate праздновал свой юбилей Григорий Лепс

Помимо собственности в Agalarov Estate, у Наталии Стениной есть дом в другом элитном районе Подмосковья - на Николиной горе, где находится и дом ее брата.

На Николиной горе у Стениной дом площадью 740 кв. м и небольшой домик в 150 кв. м.

По данным Росреестра, в 2009 году их сестре премьера подарил предприниматель Александр Удодов - ее партнер по ресторанному бизнесу.

Жена Удодова в свое время владела танцевальной школой Decadance вместе с женой Михаила Мишустина. Школа работала в ТЦ "Барвиха Luxury Village" все на той же Рублевке.

По подсчетам "Открытых медиа", родственникам Мишустина на Николиной горе принадлежат 2,6 га земли на сумму в 1,5 млрд рублей. Из них 1,3 га - у сестры премьера. Стоимость ее активов в этой части Рублевки в современных ценах - около 350 млн рублей.

Как и в случае с другими объектами, в Росреестре имя Стениной скрыто, но в базе ФНС недвижимость относится к ее собственности.

Таким образом, в сумме сестра Михаила Мишустина владеет жилой недвижимостью и землей на сумму примерно 900 млн рублей.

Убыточный бизнес

"Деньги приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди, которые были с вами в самые трудные времена", - написала Наталия Стенина на своей страничке в "Одноклассниках" в 2012 году.

Занимается ли сестра премьер-министра чем-то, что приносит деньги?

В начале нулевых она, как в свое время и отец Мишустина, трудилась в "Аэрофлоте", рассказал Би-би-си источник, имеющий доступ к базам персональных данных россиян. Работала ли Стенина где-то потом, не известно.

Примерно с 2015 года ей принадлежали 25% ресторана "Недальний Восток" на Тверском бульваре Москвы. Остальные доли - у известного ресторатора Аркадия Новикова и девелопера Александра Удодова.

В начале 2019 года ресторан закрылся. Стенина с партнерами также владеют зданием, где работало это заведение. Текущая рыночная стоимость доли Стениной - около 140 млн рублей.

Правообладатель иллюстрации Google Street View Image caption Здание на Тверском бульваре, в котором Стениной принадлежат 25%

За период с 2015 по 2018 годы совокупный убыток ресторана составил более 20 млн рублей, и только в 2017 году он получил небольшую прибыль - 3,6 млн рублей (данные "СПАРК-Интерфакс").

Компания, на которую записано здание на Тверском бульваре, приносит своим владельцам около 100 тысяч рублей прибыли в год.

Закрывшийся ресторан и здание - единственные известные активы сестры Мишустина, что, конечно, не исключает, наличие долей в непубличных компаниях.

Не может похвастаться крупными бизнес-успехами и ее муж Сергей: до 2016 года он возглавлял небольшую фирму из подмосковного Долгопрудного, работавшую в сфере недвижимости с выручкой около 1,5 млн рублей в год.

Правообладатель иллюстрации Google Street View Image caption Спасский храм в селе Уборы

Зато Наталия Стенина активно выступает соучредителем коммерческих организаций, в которых логичнее смотрелась бы фамилия самого Михаила Мишустина.

Стенина указана одним из создателей фонда восстановления Спасского храма в селе Уборы неподалеку от Николиной горы. Самого Мишустина в списке нет, хотя знакомый премьера рассказал Би-би-си, что тот охотно жертвует деньги церкви.

Летом 2017 года храм торжественно освятил митрополит Ювеналий и вручил Мишустину патриарший знак храмостроителя. На общей фотографии, опубликованной на сайте Московской епархии, рядом с Ювеналием стоит Мишустин, а Стенину среди почетных гостей Би-би-си не обнаружила.

Image caption В 2017 году Михаил Мишустин получил патриарший знак храмостроителя за участие в восстановлении храма в Уборах

Мишустин также увлекается хоккеем. Он играл за любительскую команду "Спортима" из Одинцовского района.

Среди учредителей одноименной организации - все тот же Александр Удодов и совладелец УГМК, миллиардер Андрей Бокарев. Единственная женщина в списке создателей "Спортимы" - Наталия Стенина, об увлечении которой хоккеем ничего не известно.

Значит ли это, что Стенина может представлять интересы Михаила Мишустина в различных проектах и активах? Би-би-си задала соответствующие вопросы самой Стениной через ее аккаунт в "Одноклассниках" и в пресс-службу правительства. Ответа не последовало.

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