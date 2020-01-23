Мир на грани эпидемии: "китайским" вирусом заразились сотни человек

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Власти Китая, по сути, блокировали город Ухань, ставший очагом смертоносного коронавируса. Они просят население города, составляющее 11 миллионов человек, не покидать городской черты, а туристов призывают отказаться от визитов в Ухань.

О других карантинных мерах, введенных в этом городе читайте здесь: "Очаг коронавируса в Китае - город Ухань. Здесь останавливают общественный транспорт".

Новый, неизученный вирус быстро распространяется. В Китае им заразились уже более 400 человек, 17 из них умерли. Первые случаи заболевания зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии и Тайване.

В петербургском аэропорту Пулково госпитализировали мужчину с высокой температурой, вернувшегося из отпуска в Китае. По другим данным, госпитализированы три пассажира. Россия усиливает санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Китаем.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что миру может грозить серьезная эпидемия.

Успехи в борьбе с коррупцией не сильно впечатляют

Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала очередной Индекс восприятия коррупции, в котором по 100-бальной шкале отражено, как аналитики и предприниматели оценивают уровень коррупции в той или иной стране.

Чем выше место в рейтинге, тем менее коррумпированной считается страна.

В рейтинге за 2019 год Россия заняла 137-е место из 180, поднявшись на одну строчку. Соседи России по рейтингу - Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.

О том, что эксперты Transparency International советуют сделать стране для улучшения показателей, читайте в нашем материале "Вместе с Угандой и Новой Гвинеей. В мировом рейтинге коррупции Россия по-прежнему в хвосте".

Макрон, Путин, Пенс и Зеленский в Израиле

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Франции Эммануэль Макрон гуляет по Иерусалиму в преддверии начала Форума памяти жертв Холокоста

Мировые лидеры примут участие в торжественных мероприятиях в израильском национальном центре Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме в честь 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

Израиль проводит уже пятый Международный форум памяти жертв Холокоста, и в этом году принимает самый высокопоставленный состав гостей с момента основания форума. В Израиль приехали президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-канцлер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, британский принц Чарльз и еще более 45 политиков и дипломатов со всего мира.

В рамках визита Путин встретится с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Предположительно, речь между ними пойдет, срежи прочего, об условиях возвращения в Израиль Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет по статье о контрабанде наркотиков.

Затем он откроет памятник жертвам блокады Ленинграда в иерусалимском парке Ган-Сакер, а во второй половине дня российский президент отправится в Вифлеем на встречу с руководителем Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

По сведениям СМИ участники российской делегации на встрече с израильскими коллегами уже подписали соглашение по усыновлению российских детей в Израиле.

"Был подписан очень важный договор об усыновлении, который готовился. Очень много лет над ним работали, это историческое событие", - приводит РИА-Новости слова министра экологии Израиля Зеева Элькина, сопредседателя российско-израильской межправительственной комиссии.

Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.

Вердикт по делу о геноциде рохинджа

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Аун Сан Сун Чжи лично защищала позиции Мьянмы в Международном суде в Гааге

В четверг судьи Международного суда ООН в Гааге вынесут вердикт, относительно того, угрожает ли 600 тысячам представителей народности рохинджа, проживающим в Мьянме, геноцид. Если суд решит, что такая угроза есть, он предложит меры для их защиты.

Такое развитие событий нанесет серьезный удар по репутации фактического лидера Мьянмы, лауреата Нобелевской премии мира 1991 года Аун Сан Сун Чжи, которая лично защищала в суде позиции своей страны, обвиняемой в геноциде мусульман-рохинджа.

С октября 2016-го по декабрь 2017 года армия Мьянмы проводила военную операцию в штате Ракхайн, где в основном проживали этнические рохинджа. Власти утверждали, что операция направлена против бенгальских боевиков, однако в результате более 900 тысяч рохинджа бежали в соседнюю Бангладеш.

По данным организации "Врачи без границ", погибли 6700 представителей народности, в том числе 730 детей.

Россия: бизнес, власть и родственные связи

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Русская служба Би-би-си выяснила, что за маркировку всех без исключения лекарств в России отвечает брат нового министра цифрового развития Максута Шадаева - 33-летний Сергей Холкин.

С июля этого года маркировка медикаментов в России - отечественных или импортных - станет обязательной. С помощью специальных штрихкодов можно будет проверить подлинность продукции.

В комментарии Би-би-си Холкин заявил, что его родство с министром не имеет никакого отношения к профессиональной деятельности Максута Шадаева. Однако выясняется, что возглавляемый Шадаевым минкомсвязи - ключевой участник проекта по маркировке товаров, в том числе и лекарств, на который фармакологические фирмы потратят миллионы рублей.

О родственных связях в российской власти и конфликте интересов - в материале Русской службы Би-би-си "Брат нового главы минкомсвязи займется маркировкой всех лекарств в России".

Русская служба Би-би-си также выяснила, что сестра нового премьер-министра России владеет элитной недвижимостью. Читайте: "Сестра Мишустина владеет недвижимостью на 1 млрд рублей. В Росреестре это скрыто".

Саудовского принца подозревают в хакерстве

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предположительно, Джефф Безос и принц бин Салман обменялись номерами телефонов незадолго до взлома

Наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана подозревают в причастности к взлому телефона одного из богатейших людей планеты, основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

Обнаружив, что его телефон взломали, Безос заказал криминологическую экспертизу, которая показала, что вирус, дающий доступ к содержимому устройства, содержался в видеофайле, отправленном Безосу принцем Салманом.

Отношения кронпринца и Джеффа Безоса резко испортились после того, как в здании саудовского консульства в Стамбуле был убит колумнист газеты Washington Post и ярый критик саудовских властей Джамаль Хашогги.

Безос является владельцем Washington Post. Многие на Западе считают, что Хашогги был убит с ведома Мохаммеда бин Салмана.

Сенсация от австралийских ученых

Правообладатель иллюстрации Правообладатель иллюстрацииTIMMONS ERICKSON Image caption Так выглядит центр кратера сегодня

Кратер Яррабубба в Австралии был открыт еще в 1979 году, но до сих пор ученые не пытались установить его возраст. Какой же сенсацией стали результаты недавних исследований, показавшие, что кратеру около 2,2 млрд лет.

Это древнейший на планете след от падения метеорита.

Что за тело упало на Землю миллиарды лет назад, и при чем тут ледниковый период - в нашем материале "Кратер Яррабубба в Австралии оказался древнейшим на Земле".

Человек в обмен на собственность. Какую сделку обсуждают Россия и Израиль?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ранее Россия предлагала обменять Нааму Иссахар на россиянина, задержанного в Израиле по запросу США, но тогда Израиль отказался от сделки

Израильская газета Maariv в своей онлайн-версии лидирует с материала о якобы готовящейся сделке, на основании которой Россия вернет домой осужденную на 7,5 лет колонии израильтянку Нааму Иссахар, если Израиль передаст в российскую собственность Александровское подворье в Иерусалиме, расположенное неподалеку от Храма гроба Господня.

Накануне российский президент Владимир Путин прибыл в Израиль для участия в Международном форуме памяти Холокоста, в рамках которого будет открыт памятник жертвам блокады Ленинграда.

Мать осужденной Наамы Яффа Иссахар сказала изданию, что в ее семье царит "осторожный оптимизм", а сама она живет в напряжении с тех пор, как стало известно, что ее дочь, возможно, вернется домой.

Ожидалось, что Владимир Путин может объявить о помиловании Наамы Иссахар еще до вылета в Тель-Авив, однако этого не произошло, и семья осужденной израильтянки надеется, что ситуация прояснится в ходе визита.

С российской делегацией, в которую входят высокопоставленные представители ряда министерств, встретился министр охраны окружающей среды и Иерусалима Зеев Элькин, который проинформировал их о мерах и решениях Израиля по вопросам, связанным с активами Русской церкви в Израиле, пишет Maariv. Подобный диалог стал возможен в рамках соглашения о помиловании Наамы Иссахар, подчеркивает газета.

Некоторые источники с российской стороны дают понять, что передача Александровского подворья России - вопрос решенный, однако Элькин в интервью РИА сказал, что Израиль лишь начал юридическую процедуру, которая поможет прояснить ситуацию с правами на собственность.

"Опубликованы российские претензии, и сейчас в течение 60 дней, если никто не будет противоречить этому, не подаст своих доказательств, то это подворье будет записано на имя российской церкви (РПЦ). Если будут альтернативные просьбы и апелляции, то это уйдет в суд для принятия решения на основании документации, которая есть", - заявил министр.

В багаже Наамы Иссахар, летевшей транзитом из Индии в Израиль через Москву, обнаружили 9,5 граммов гашиша. В октябре прошлого года российский суд приговорил ее к тюремному заключению за контрабанду наркотиков.

Ранее Россия предлагала Израилю обменять ее на российского хакера Алексея Буркова, которого задержали в аэропорту Тель-Авива по запросу США для дальнейшей экстрадиции в Америку. От той сделки власти Израиля отказались.

Прощальный фиговый лист от Жана-Поля Готье

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жан-Поль Готье завершил свою карьеру показом коллекции "Весна-лето 2020" в Париже

Легендарный кутюрье Жан-Поль Готье в среду представил свою последнюю коллекцию на Неделе высокой моды в Париже, и теперь 67-летний мастер планирует уйти на покой, пишет Daily Mail.

Его последний шедевр продемонстрировала известная модель Винни Харлоу. Она вышла на подиум в сетчатом боди, украшенном несколькими мерцающими золотыми и зелеными листьями, поверх - пальто в пол расцветки камуфляжа.

Готье - один из немногих современных модельеров без специального образования. В юности он делал эскизы и рассылал их в парижские ателье. Таким образом в 18 лет он был принят на работу в дом моды Пьера Кардена.

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За свою карьеру он создавал образы таким звездам как Мадонна, Мэрилин Мэнсон, Милен Фармер. Работал с режиссерами Педро Альмодоваром, Люком Бессоном, Питером Гринуэем и другими.

Свои 50 лет в профессии Жан-Поль Готье обещает отметить грандиозной вечеринкой, пишет Daily Mail.

Россияне под колпаком у налоговой

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Арбитражный суд Москвы постановил, что мобильные операторы должны предоставлять налоговым службам детализацию по счетам абонентов без решения суда, пишет "Коммерсант". За отказ сотрудничать с налоговиками предусмотрены штрафы.

Со штрафами уже столкнулись три крупных оператора: МТС, "Мегафон" и "Вымпелком". Суд не принял во внимание их аргументы о тайне телефонных разговоров, которая охраняется конституцией РФ.

В похожих разбирательствах 2013-14 годов суды приняли сторону мобильных операторов. Что же изменилось и какое отношение налоги имеют к услугам сотовой связи - в статье "Коммерсанта".

Как в России реагируют на сексуальный харрасмент на работе?

Газета "Ведомости" публикует статью, в которой разбирается, как работодатели в России помогают жертвам сексуальных домогательств.

По просьбе издания были опрошены более 20 тысяч работников разных сфер. Выяснилось, что 7% респондентов-мужчин и 16% женщин хотя бы раз за свою карьеру подвергались сексуальным домогательствам на работе.

Как поступали в сложной ситуации сами жертвы и как реагировали их работодатели - в материале "Ведомостей" (пэйволл).

Мода и политика: скандал из-за афрокосичек

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Вот уже несколько лет подряд модные бренды мирового уровня наступают на грабли неполиткорректности. Dolce & Gabbana доставалось за китайские палочки, которыми модели итальянского дома моды пытались есть пиццу. Gucci извинялись за джемпер а ля "блэкфейс".

Первым нарушителем 2020 года стала японская фирма Comme Des Garçons, выпустившая на показе в Париже белых моделей с прическами в виде африканских косичек.

Индустрия моды просто взорвалась. О подробностях скандала читайте в нашем материале.

Media playback is unsupported on your device Тукан с искусственным клювом стал символом борьбы за права животных

Дайджест подготовили Анастасия Успенская и Михаил Денисов