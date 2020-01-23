Смертельный вирус в Китае: еще один город на карантине, Новый год в Пекине отменяется
Китайские власти пытаются сдержать распространение опасного вируса, уже унесшего жизни 17 человек. Новым коронавирусом, поражающим дыхательные пути и способным передаваться от человека к человеку, заразились уже более 500 человек. Вирус уже проник на территорию США, Таиланда и Южной Кореи.
В среду китайские власти приняли решение закрыть на карантин город Ухань в провинции Хубэй с населением 8,9 млн человек (по другим данным, 11 млн человек), где вирус впервые был выявлен. Были закрыты все ведущие в город дороги и заблокированы другие виды транспортного сообщения.
В четверг аналогичное решение было принято по поводу другого города в провинции Хубэй - Хуангана, в котором проживают 7 млн человек. Отменены все поезда и самолеты, следующие в Хуанган, а также внутригородской транспорт.
Власти также приняли решение отменить все масштабные мероприятия в Пекине, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю 25 января, - новогодние массовые гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах.
Миллионы людей путешествуют по Китаю во время празднования Нового года. Тысячи китайцев также выезжают за рубеж.
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Ухань и Хуанган в блокаде
В ночь на пятницу в Хуангане будут приостановлены все автобусные и железнодорожные маршруты. Городские кафе, рестораны и кинотеатры также будут закрыты. Людям рекомендовано не покидать город.
Тем временем жители Уханя, которым накануне было предписано не выезжать из города, в соцсетях выражают беспокойство по поводу возможной нехватки продуктов, а также жалуются на резкое повышение цен.
Полки многих магазинов города опустели после того, как жители начали спешно запасаться едой. Горожане также активно скупают медицинские маски, ношение которых стало обязательным.
С четверга отменены все авиарейсы из Уханя - крупного и важного города с транспортными и экономическими связями по всему миру. Из Уханя летают прямые авиарейсы в Лондон, Париж, Дубай и многие другие города.
Городским музеям, библиотекам и театрам предписано отменить выставки, экскурсии и другие массовые мероприятия.
Опасения по поводу распространения нового типа коронавируса повлияли и на фондовые рынки: в четверг китайские индексы потеряли около 3%.
Источником нового вируса, как считают власти, стал рынок в Ухане, где продавались морепродукты, птицы, змеи, кролики и другие животные. Запрет на продажу живой птицы и скота уже введен.
"Нам уже известно, что болезнь пришла с рынка, на котором шла незаконная торговля дикими животными. Возможно, носителем вируса было животное, а затем он перешел к человеку", - сообщал накануне директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу.
Что известно про новый вирус
- Вирус 2019-nCoV - вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.
- Коронавирусы - семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом - семь) из которых поражают человека.
- Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.
- Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.
- Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.
Источник: Всемирная организация здравоохранения