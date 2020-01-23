Смертельный вирус в Китае: еще один город на карантине, Новый год в Пекине отменяется

Правообладатель иллюстрации EPA

Китайские власти пытаются сдержать распространение опасного вируса, уже унесшего жизни 17 человек. Новым коронавирусом, поражающим дыхательные пути и способным передаваться от человека к человеку, заразились уже более 500 человек. Вирус уже проник на территорию США, Таиланда и Южной Кореи.

В среду китайские власти приняли решение закрыть на карантин город Ухань в провинции Хубэй с населением 8,9 млн человек (по другим данным, 11 млн человек), где вирус впервые был выявлен. Были закрыты все ведущие в город дороги и заблокированы другие виды транспортного сообщения.

В четверг аналогичное решение было принято по поводу другого города в провинции Хубэй - Хуангана, в котором проживают 7 млн человек. Отменены все поезда и самолеты, следующие в Хуанган, а также внутригородской транспорт.

Власти также приняли решение отменить все масштабные мероприятия в Пекине, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю 25 января, - новогодние массовые гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах.

Миллионы людей путешествуют по Китаю во время празднования Нового года. Тысячи китайцев также выезжают за рубеж.

Ухань и Хуанган в блокаде

В ночь на пятницу в Хуангане будут приостановлены все автобусные и железнодорожные маршруты. Городские кафе, рестораны и кинотеатры также будут закрыты. Людям рекомендовано не покидать город.

Тем временем жители Уханя, которым накануне было предписано не выезжать из города, в соцсетях выражают беспокойство по поводу возможной нехватки продуктов, а также жалуются на резкое повышение цен.

Полки многих магазинов города опустели после того, как жители начали спешно запасаться едой. Горожане также активно скупают медицинские маски, ношение которых стало обязательным.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Когда из Уханя еще можно было выехать, пассажирам перед посадкой на рейс или поезд меряли температуру

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Главный железнодорожный вокзал Уханя закрыт для пассажиров с утра четверга

С четверга отменены все авиарейсы из Уханя - крупного и важного города с транспортными и экономическими связями по всему миру. Из Уханя летают прямые авиарейсы в Лондон, Париж, Дубай и многие другие города.

Городским музеям, библиотекам и театрам предписано отменить выставки, экскурсии и другие массовые мероприятия.

Опасения по поводу распространения нового типа коронавируса повлияли и на фондовые рынки: в четверг китайские индексы потеряли около 3%.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Спрос на медицинские маски резко вырос после вспышки эпидемии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жители Уханя кинулись в магазины, чтобы запастись продуктами впрок

Источником нового вируса, как считают власти, стал рынок в Ухане, где продавались морепродукты, птицы, змеи, кролики и другие животные. Запрет на продажу живой птицы и скота уже введен.

"Нам уже известно, что болезнь пришла с рынка, на котором шла незаконная торговля дикими животными. Возможно, носителем вируса было животное, а затем он перешел к человеку", - сообщал накануне директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу.

Что известно про новый вирус

Вирус 2019-nCoV - вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы - семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом - семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.

Источник: Всемирная организация здравоохранения