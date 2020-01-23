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Директор частного банка Eurobic Нуну Рибейру да Кунья был найден мертвым в своем доме в Лиссабоне, сообщают португальские СМИ. Он проходил подозреваемым по делу о коррупции против дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш.

Как сообщил газете Diario de Noticias источник в полиции Португалии, все указывает на то, что банкир совершил самоубийство.

По информации телеканала TVI, ранее домработница обнаружила да Кунью с серьезными ранами на запястьях и в области живота. Предположительно, причиной самоубийства могла быть депрессия.

Издание Observador сообщает со ссылкой на источники в судебной полиции страны, что следствие рассматривает три версии: попытку самоубийства, имитацию попытки самоубийства и убийство.

Банк Eurobic обслуживал счета ангольской нефтяной компании Sonangol, которую в 2016-2017 годах возглавляла Изабель душ Сантуш. Она также является основным акционером Eurobic.

Ранее в четверг генеральная прокуратура Анголы предъявила душ Сантуш официальные обвинения в растрате и отмывании денег. Да Кунья также был подозреваемым по этому делу.

Генпрокурор Анголы Элдер Питта Грос призвал предпринимательницу добровольно вернуться на родину, а в противном случае пригрозил объявить ее в международный розыск.

Кто такая Изабель душ Сантуш

Изабель душ Сантуш является дочерью бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, бессменно правившего страной в течение 38 лет. Гражданка Анголы и России, сейчас она живет в Великобритании и владеет дорогой недвижимостью в центре Лондона.

Власти Анголы завели на нее уголовное дело о коррупции и заморозили ее активы. Сама душ Сантуш утверждает, что против нее выдвинуты совершенно ложные обвинения и что правительство Анголы ведет политически мотивированную охоту на ведьм.

Программа Би-би-си "Панорама" недавно получила доступ к более чем 700 тыс. документов, проливающим свет на бизнес-империю ангольской миллиардерши.

Как следует из попавших в распоряжение журналистов документов, благодаря своему влиянию и родственным связям душ Сантуш имела возможность заключать выгодные ей сделки в ущерб ангольским компаниям, а также покупать ценные земельные участки в столице Анголы намного дешевле их рыночной стоимости.