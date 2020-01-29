Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

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Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 лет годам колонии за 9,6 граммов гашиша, которые нашли в транзитной зоне Шереметьево. Путин на прошлой неделе обещал матери Иссахар, что "все будет хорошо".

Путин подписал прошение о помиловании израильтянки, сообщил Кремль. В тексте указа говорится, что президент России действует, "руководствуясь принципами гуманности". Указ вступает в силу со дня его подписания.

"Разделяя радость близких родственников и тысяч людей, которые следили и переживали за судьбу Наамы, сложно отделаться от своеобразного юридического послевкусия ее освобождения, которое можно выразить фразой: все могло быть проще", - сказал Би-би-си адвокат Валерий Зинченко из коллегии адвокатов Pen & Paper, которая представляет интересы девушки.

На прошлой неделе, 23 января, Путин во время визита в Израиль встретился с матерью Иссахар, которая в ноябре прошлого года обращалась к нему с просьбой о помиловании дочери. Он пообещал ей, что "все будет хорошо".

На следующий день в Кремле заявили, что процесс затормозился из-за ее нежелания Иссахар писать прошение о помиловании. А в воскресенье, 26 января, адвокаты 26-летней израильтянки сообщили, что осужденная за контрабанду наркотиков все-таки подала прошение о помиловании и скорейшем освобождении из колонии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Мама очень переживает, я это вижу. Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо", - сказал Путин после встречи с Яффой Иссахар (на фото слева)

"Мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту", - говорилось в заявлении защиты.

Мать осужденной подтвердила, что дочь написала прошение о помиловании. На этой неделе она прилетела в Россию и приехала в подмосковную колонию, где отбывает наказание ее дочь.

27 января комиссия по вопросам помилования Московской области рекомендовала удовлетворить прошение, а губернатор Андрей Воробьев подписал рекомендацию.

К приезду Нетаньяху

Израильские СМИ сообщали ранее, что Израиль и Россия согласовали основные вопросы, связанные с ожидаемым помилованием Иссахар, и занимаются проработкой деталей ее освобождения.

Этот вопрос поднимался во время телефонных разговоров президента Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Они созванивались дважды 26 декабря и 16 января, а 28 января стало известно, что Нетаньяху заедет в Россию, чтобы обсудить с Путиным план ближневосточного урегулирования, предложенный президентом США Дональдом Трампом.

После публикации указа о помиловании Нетаньяху поблагодарил "своего друга" Путина. Мать помилованной израильтянки также поблагодарила российского президента за сочувствие.

Газета Jerusalem Post сообщила, что израильский премьер может забрать Иссахар из России на родину после встречи с Путиным. "Сделки с Россией не было. Освобождение Наамы - жест доброй воли президента Путина по отношению к США", - заявил источник газеты, напомнив, что у Иссахар есть как израильское, так и американское гражданство.

Газета Maariv, ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении документ, ранее писала, что израильские власти решили передать России права над Александровским подворьем в Иерусалиме - запрос от российских властей находился на рассмотрении минюста Израиля несколько лет.

В Москве отрицали, что вопросы о помиловании и подворье могут быть связаны. Помощник Путина Юрий Ушаков говорил: "Вы можете увязывать, что хотите, но вы еще не знаете, какое решение будет по девушке".

Дело Наамы Иссахар

26-летнюю Иссахар задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе из Дели в Тель-Авив. В багаже у девушки обнаружили 9,6 граммов гашиша.

Израильтянку обвинили в хранении (ч.1 ст. 228 УК РФ) и контрабанде наркотиков в значительном размере (п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и заключили под стражу. В октябре 2019 года Химкинский суд Московской области признал Иссахар виновной и приговорил ее к 7,5 годам колонии.

19 декабря Мособлсуд признал этот приговор законным, несмотря на доводы защиты о том, что Иссахар не понимала значительную часть из своего обвинения и происходящего на первом суде из-за плохого перевода.

Media playback is unsupported on your device Дело Наамы Иссахар: смогут ли Израиль и Россия договориться?

"Выводы судов о доказанности контрабанды наркотиков Наамой никакой юридической критики не выдерживали, - считает адвокат Зинченко. - Парадокс в том, что и акт помилования президентом не решает вопрос серьезных репутационных потерь системы после дела Наамы. А все могло быть действительно проще - по праву и по-человечески. Доводов защиты по этому делу у суда было предостаточно".

Израильские СМИ писали, что Москва готова была передать Иссахар израильским властям - в обмен на хакера Алексея Буркова, задержанного в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США.

Родственники израильтянки даже обращались в суд с прошением об отмене экстрадиции россиянина в США, называя Иссахар "дипломатическим заложником". Однако в ноябре 2019 года власти Израиля передали Буркова американцам.

Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, знакомые с обсуждением дела Иссахар в Кремле, писало, что Путин не хочет освобождать израильтянку, чтобы не повышать рейтинг Нетаньяху, которого в начале марта ожидают третьи за год внеочередные выборы в парламент.