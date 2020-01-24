Угроза эпидемии коронавируса растет с каждым днем

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Людям, находящимся в зоне риска, рекомендуется регулярно проверять температуру

Главной мировой темой остается коронавирус, вспыхнувший в Китае и быстро распространяющийся по всему миру.

Отдельные случаи заболевания выявлены уже в целом ряде стран. В основном это люди, побывавшие в Азии. В самом Китае число заболевших превышает 500 человек, зафиксировано 18 смертельных случаев. В ряде городов введен карантин, отменены публичные мероприятия, связанные со встречей китайского Нового года.

В Британии 14 человек с симптомами заболевания проходят стационарное обследование. Анализы пятерых из них не подтвердили наличие вируса, остальные ждут результатов. Пристальное внимание уделяется пассажирам рейсов, прибывающим из Китая. Их просят внимательно следить за своим состоянием и в случае лихорадки, кашля, одышки и затрудненного дыхания обращаться за медпомощью. Все это - симптомы "китайского" коронавируса, который может вызвать пневмонию и почечную недостаточность.

Санитарные власти Великобритании повысили уровень угрозы распространения заболевания в стране с "очень низкого" на "низкий".

Дело о контейнере с 39 телами

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Мо Робинсон управлял грузовиком, в контейнере которого погибли десятки человек

Верховный суд Ирландии готовится принять решение об экстрадиции в Великобританию своего гражданина, 25-летнего Мо Робинсона, в грузовике которого в октябре прошлого года были обнаружены тела 39 нелегальных рабочих из Вьетнама.

Грузовик был припаркован в английском графстве Эссекс. Водитель Робинсон скрылся, но вскоре был арестован в Северной Ирландии.

Как сообщили родственники жертв во Вьетнаме, погибшие были переправлены в Британию хорошо налаженной сетью контрабандистов.

Год крысы вступает в свои права

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В пятницу официально наступает год крысы

В пятницу миллионы людей по всему миру отмечают китайский Новый год по лунному календарю. Многие китайцы, проживающие за пределами своей страны, на праздники возвращаются домой.

Однако в настоящий момент Китай охвачен эпидемией смертоносного вируса, жертвами которого уже стали 18 человек, сотни - заражены.

Трамп выйдет на марш против абортов

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Президент США Дональд Трамп примет участие в многотысячном ежегодном "Марше в защиту жизни", на который выходят противники абортов. Он станет первым президентом США, который лично обратится к активистам.

Марш этого года - 47-й по счету, его участники выступают против легализации абортов. Прошлогоднее шествие насчитывало около 100 тысяч человек. Тогда Трамп записал видеообращение к участникам.

Трамп: за аборты надо наказывать не женщин, а врачей

Трамп об абортах: я за право на жизнь, но есть исключения

После прихода Трампа к власти организациям, выступающим против абортов, стали выделяться миллионы долларов. В 2017 году Дональд Трамп восстановил отмененный Обамой запрет на государственное финансирование международных организаций, оказывающих за пределами США услуги, связанные с абортами.

Родная сестра премьера Мишустина - миллиардерша

Русская служба Би-би-си установила, что родная сестра нового премьер-министра России Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью в Москве на 1 млрд рублей. При этом в выписке из Росреестра одна из ее квартир записана на "Российскую Федерацию".

Единственный известный бизнес Натальи Стениной - закрывшийся убыточный ресторан в Москве.

Подробности в материале Би-би-си - Сестра Мишустина владеет недвижимостью на 1 млрд рублей.

Поправки в конституцию: власти не знают, когда дадут народу проголосовать

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В четверг Госдума под председательством Вячеслава Володина собралась на первое чтение поправок к конституции РФ

Затеявший вносить поправки в российскую конституцию Владимир Путин пообещал, что все его предложения будут вынесены на общенародное голосование. Однако накануне в ходе заседания Госдумы прозвучало, что это голосование состоится уже после того, как Путин подпишет соответствующий законопроект.

При таком раскладе смысл общенародного голосования становится не вполне понятным.

Русская служба Би-би-си спросила об этом спикера Госдумы Вячеслава Володина, но получила весьма расплывчатый ответ, никак не прояснивший ситуацию.

Похоже, власти и сами пока не знают, когда граждане России смогут проголосовать и что это изменит.

Подозрительная смерть португальского банкира

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В собственном доме в Лиссабоне найден мертвым директор банка Eurobic Нуну Рибейру. Он - один из подозреваемых в деле о коррупции, возбужденном против дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш.

На этой неделе программа Би-би-си "Панорама" выпустила собственное расследование скандала вокруг душ Сантуш, из которого следует, что подозрительные сделки, благодаря которым она приобрела миллиардное состояние, заключались в основном в Анголе и Португалии.

В частности Изабель душ Сантуш является основным акционером Eurobic. Полиция Португалии рассматривает три версии гибели банкира Рибейру. Подробности в материале Русской службы Би-би-си "Банкир, проходящий по делу о коррупции против Изабель душ Сантуш, найден мертвым".

"Вон отсюда": Макрон сцепился с охраной в Иерусалиме

Media playback is unsupported on your device Эмануэль Макрон: "Мне жаль, но мы знаем правила. Никому не нужно никого провоцировать"

Guardian и ряд других мировых СМИ обратили внимание на инцидент, который произошел накануне в Иерусалиме, когда находящийся в Израиле с визитом президент Франции Эммануэль Макрон заходил в церковь святой Анны в Старом городе.

На видео, снятом журналистом Le Parisien, видно как Макрон в весьма жесткой форме просит сотрудников израильской службы безопасности, которые сопровождали его на прогулке по Иерусалиму, покинуть церковь.

Построенная крестоносцами в середине XII века церковь считается французской территорией, и, судя по всему, Макрону не понравилось, что охрана пыталась зайти внутрь. Похожая ситуация в этой же церкви произошла в 1996 году с участием тогдашнего президента Франции Жака Ширака. Оба президента посчитали действия израильских секьюрити провокацией.

Некоторые источники поясняют, что церковь Святой Анны охраняется изнутри силами французских сил безопасности, и, судя по всему, Макрона вывело из себя, что израильская охрана вела себя по-хозяйски в Восточном Иерусалиме, который Запад считает оккупированной палестинской территорией.

Канадцы не хотят платить за Гарри и Меган

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Как сообщает онлайн-версия Fox News, Федерация налогоплательщиков Канады (CTF) запустила петицию с требованием, чтобы переехавшие в эту страну принц Гарри и Меган Маркл сами оплачивали свою охрану.

По данным издания, за шесть дней петицию подписали более 80 тысяч человек.

"Канадцы рады приветствовать герцога и герцогиню в своей стране, но дают ясно понять, что заботы о поддержании их образа жизни здесь не должны ложиться на плечи налогоплательщиков", - цитирует Fox News главу CTF Аарона Удрика.

В минувший вторник петиция легла на стол премьер-министру Канады Джастину Трюдо, сообщает издание. Ранее Трюдо говорил, что правительство проводит консультации по вопросам финансирования четы Сассекских, и по многим пунктам ясности пока нет.

Суд над Вайнштейном: актриса рассказала подробности изнасилования

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Показания Аннабеллы Шиорры будут учтены судом, хотя она не является истицей на процессе

Мировая пресса обсуждает показания, которые дала на суде над голливудским продюсером Харви Вайнштейном актриса сериала "Клан Сопрано" Аннабелла Шиорра.

После совместно проведенного ужина он проводил меня домой, но позже вернулся, вошел внутрь, схватил меня за запястья, повалил на кровать и изнасиловал, рассказала актриса об эпизоде, имевшем место, по ее словам, зимой 1993 года.

Daily Mail обращает внимание на то, что во время дачи показаний она ни разу не взглянула на подсудимого, в то время как он смотрел на нее пристально и время от времени о чем-то переговаривался со своими адвокатами.

По словам Шиорры, она не смогла дать ему отпор из-за его физического превосходства. Она рассказала суду, что после этого случая впала в депрессию, начала пить и пытаться нанести себе учечья, потому что не могла найти в себе силы поделиться своими переживаниями с близкими.

Аннабелла Шиора в этом процессе не выступает в качестве истицы. В ходе данных слушаний рассматриваются обвинения со стороны двух других женщин.

Однако ее показания, пишет DM, хотя и выходят за границы срока давности, могут быть учтены судом как подтверждение склонности Вайнштейна к сексуальному насилию. Сам он отрицает все обвинения.

Фильм об убийстве Хашогги потрясет мир

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По версии турецкого следствия, Джамаль Хашогги был убит и расчленен в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ни его тело, ни останки до сих пор не найдены

Washington Post (требуется подписка) предрекает, что и без того ухудшившиеся отношения США и Саудовской Аравии ждет новое потрясение после того, как в пятницу в рамках кинофестиваля "Сандэнс" будет показан документальный фильм "Диссидент" об убийстве саудовского журналиста и колумниста WP Джамаля Хашогги.

Режиссер фильма - Брайан Фогель, который получил широкую известность в 2017 году, когда его документальный фильм-расследование "Икарус" о допинге в российском спорте получил "Оскара" и специальную премию жюри "Сандэнса".

Источники сообщают, что в работе над лентой "Диссидент" Фогель получил доступ к эксклюзивным материалам турецкого расследования убийства Хашогги, который погиб в здании саудовского консульства в Стамбуле в октябре 2018 года.

"Сандэнс" - национальный американский фестиваль независимого кино, который традиционно проводится в городе Парк-сити штата Юта.

Каминг-аут в 91 год: история священника-гея

Правообладатель иллюстрации THOMAS VOLKER Image caption По словам Стэнли Андерхилла, он решился на признание, чтобы еще раз призвать Англиканскую церковь проявить к геям сочувствие и понимание

Священнику Стэнли Андерхиллу всю жизнь приходилось притворяться. Еще в ранней молодости он понял, что не такой, как другие в его окружении. И лишь в 91 год в своей книге "Покидая страну мрака" он решился признаться, что он - гей.

О том, как ему жилось с его тайной и почему он решил посвятить себя церкви, наш материал: "Я рос во враждебном и ханжеском мире".

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Дайджест подготовили Анастасия Успенская и Михаил Денисов