Греция выдала россиянина Александра Винника Франции

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Россиянин Александр Винник, экс-владелец криптобиржи BTC-e, арестованный в Греции, был вывезен из страны во Францию, сообщила его адвокат. Там его подозревают в вымогательстве и отмывании денег.

"Как сообщила мне моя французская коллега, пока греческие власти прячутся и делают вид, что ничего не знают, Александр находится в парижской больнице Отель-Дье", - написала адвокат Зои Константопулу вечером в четверг в "Фейсбуке".

Она отметила, что французский адвокат пока не получил доступ к Виннику, который "измучен и не имеет связи и информации".

Накануне стало известно, что высший административный суд Греции - Государственный совет - отклонил жалобу адвокатов россиянина на решение о выдаче во Францию и США.

Суд Парижа выдал европейский ордер на арест Александра Винника летом 2018 года. Следствие во Франции подозревает россиянина в вымогательстве и отмывании средств в составе преступной группы.

Французы утверждают, что Винник связан с распространением программы-вымогателя Locky, которая при попадании в компьютер шифрует пользовательские данные и требует выкуп в криптовалюте.

Locky принес злоумышленникам по всему миру 7,8 млн долларов только в 2017 году, подсчитали ранее в Google. Это один из самых прибыльных вирусов подобного рода. Франция стала второй по числу атак Locky страной, сообщала "Лаборатория Касперского".

Александр Винника арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американские власти обвиняют его в организации отмывания нескольких миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-e. США потребовали выдачи Винника.

Вскоре после ареста на Винника завели уголовные дела в России, и его выдачи потребовали в том числе российские власти.

Первое дело в России было заведено по факту мошенничества. Уже через две недели после задержания Винника в Греции Останкинский суд Москвы вынес решение о заочном аресте россиянина.

В мае 2018 года стало известно о еще одном российском уголовном деле в отношении Винника. Как сообщали впоследствии его адвокаты, второе дело возбуждено по статье 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации).

Сам Винник хочет, чтобы его судили в России - он заявлял об этом неоднократно через своих защитников.