Коронавирус: первый смертельный случай вблизи границы с Россией

Media playback is unsupported on your device Новый вирус из Китая: что о нем известно, какие симптомы и как не заразиться?

В Китае продолжают вводить меры для сдерживания распространения коронавируса 2019-nCoV. Общее число заразившихся приближается к тысяче. Растет и количество смертельных случаев.

Новые ограничения, введенные в провинции Хубэй, касаются 10 городов, в первую очередь ее столицы Уханя. Строгость этих мер, призванных ограничить перемещения граждан, варьируется от города к городу.

Всего в Китае зафиксировано 830 подтвержденных случаев заражения вирусом и 26 смертельных случаев. Ранее Госкомитет по здравоохранению Китая сообщал, что самому молодому из умерших 48 лет, а самому старшему - 89.

В четверг заразившийся человек впервые скончался за пределами Хубэя, в соседней провинции Хэбэй. Еще одну смерть констатировали на севере страны, в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, более чем за 2000 километров от Уханя.

Меры против вируса принимаются в Пекине и Гонконге. В китайской столице в четверг приняли решение отменить масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года и закрыли для посещения знаменитый Запретный город. В Гонконге отменили ежегодный турнир премьер-лиги по футболу и международный карнавал.

Случаи заражения также зарегистрированы в Макао. Во всей стране отменены мероприятия, связанные с Новым годом по лунному календарю. Некоторые участки Великой китайской стены закрыты для посетителей.

В самом Ухане, а также в более мелких городах Эчжоу и Эньши, продолжается карантин. В Ухане не ходят автобусы, паромы и метро, отменены все вылетающие из города авиарейсы, сообщается о блокпостах на дорогах. Все рейсы и поезда из города отменены. Рестораны, кафе и кинотеатры закрыты.

В городе экстренно начали возводить большую больницу, рассчитанную на тысячу пациентов. Государственные СМИ утверждают, что она будет построена к 3 февраля.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На стройке работают 10 бульдозеров и 35 экскаваторов

Жители Уханя размещают в соцсетях видео и фото огромных очередей в больницах. По телевидению говорят, что проект больницы "решит проблему нехватки медицинских ресурсов" и "будет выполнен быстро и не обойдется слишком дорого, потому что здание будет построено из готовых блоков".

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию в связи с вирусом, отчасти из-за того, что за пределами Китая подтвержденных случаев заражения пока немного.

Ситуация, впрочем, еще может превратиться в экстренную, говорит эксперт ВОЗ. В четверг в США заподозрили второй случай заражения.

В пятницу третий случай заражения подтвердили в Сингапуре. Самое большое количество заражений вне Китая - в Таиланде. В Британии пока нет подтвержденных случаев, но проверили 14 человек.