В немецком городе Рот-ам-Зе произошла стрельба, есть погибшие

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В городе Рот-ам-Зе в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии произошла стрельба. Полиция сообщает о нескольких погибших . Стрелок задержан.

По информации местных СМИ, стрельба началась около 12:45 по местному времени. Огонь открыл мужчина. На место выехали усиленные подразделения полиции.

Радиостанция RTL сообщает, что всего убито шесть человек.

Представитель полиции города в беседе с Би-би-си подтвердил, что стрелок задержан и больше никого в связи с этим инцидентом не разыскивают. Помимо погибших есть пострадавшие, в полиции не уточнили их количество.

По словам представителя полиции, в преступлении нет признаков экстремизма. Он охарактеризовал произошедшее как преступление на почве личных отношений. По его словам, стрелявший был знаком с одной или несколькими из жертв, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на полицию.