Чернокожий житель Детройта выиграл суд о расизме и опять пожаловался на расизм

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Житель Детройта Сонтор Томас подал в суд на местный банк после того, как сотрудники одного из отделений вызвали полицию, усомнившись в подлинности его чеков. Истец обвиняет менеджеров банка в расизме.

Ранее Томас отсудил крупную сумму у своего бывшего работодателя, которого он также обвинял в расовой дискриминации. Затем он отправился в отделение банка TCF, чтобы положить полученные деньги на счет. Томас является клиентом банка почти два года.

Однако сотрудники банка сказали ему, что им нужно проверить подлинность предъявленных им чеков. Менеджер банка - темнокожая жещина - отошла в соседнее помещение, после чего вернулась и сказала Томасу, что сотрудника, занимающегося проверкой чеков, нет на месте. Она также спросила его, как он получил деньги.

Томас решил подождать прибытия сотрудника, но через десять минут в банк приехали четверо сотрудников полиции.

"Я никак не показывал им, что расстроен. Я вел себя совершенно спокойно, потому что не хотел быть следующим человеком, который лежит на земле и говорит: "Я не могу дышать!" - рассказал Томас с интервью изданию Buzzfeed News.

Затем мужчина позвонил своему адвокату, который разъяснил ситуацию полицейским, однако и после этого он не смог положить деньги в банк.

Вместо этого Томас закрыл свой счет в TCF и отправился в другой банк, где открыл новый счет, куда его деньги были переведены в течение нескольких часов.

"Они вели себя так со мной, потому что я чернокожий. Ничего такого не случилось бы, если бы я был белым... Я докажу свою правоту, потому что я не совершил ничего плохого", - сказал Томас в интервью изданию Free Press.

Полиция начала расследование в отношении мужчины по делу о мошенничестве, но затем дело было закрыто. Банк принес извинения за поведение своих сотрудников.

"Местная полиция не должна была привлекаться [к этому случаю]. Мы строго осуждаем расизм и дискриминацию любого рода", - говорится в заявлении TCF.

При этом в банке пояснили, что не смогли сразу установить подлинность чеков Томаса, а также отметили, что принимают особые меры предосторожности, когда речь идет о крупных суммах денег.