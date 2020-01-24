"Выпрыгнула из воды и вонзилась в шею". Рыба-игла напала на мальчика в Индонезии

Image caption Мухаммед Идул рыбачил вместе с другом, когда из воды выпрыгнула рыба-игла

На подростка из Индонезии во время рыбалки напала рыба-игла. Он рассказал Би-би-си о том, как это было.

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16-летний Мухаммед Идул рыбачил ночью на лодках со своим школьным другом Сарди, когда из воды выпрыгнула 75-сантиметровая рыба игла и вонзилась ему в шею.

Фотографии рыбы, вонзившейся в шею Мухаммеда, разлетелись по всему миру. Спустя пять дней после инцидента он рассказал Би-би-си о том, как это произошло.

"Лодка Сарди плыла первой, а я плыл за ним. Примерно в 500 метрах от пляжа Сарди включил фонарик. И тут внезапно из воды выпрыгнула рыба-игла и вонзилась мне в шею", - рассказал подросток.

Своей длинной острой челюстью рыба пронзила шею Мухаммеда прямо от подбородка до основания черепа. После этого мальчик упал из лодки в море: рыба в его шее продолжала шевелиться, пытаясь вырваться, и тянула подростка в воду.

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Мухаммед схватил рыбу рукой и пытался крепко держать ее, чтобы она не шевелилась и не усугубила и без того глубокую травму. Его друг Сарди отговорил его пытаться вытащить рыбу, чтобы предотвратить кровотечение.

Мальчикам чудом удалось доплыть до пляжа: Мухаммед все это время продолжал держать в руках 75-сантиметровую рыбу, которая все еще находилась в его шее.

После того, как они доплыли до берега, отец Мухаммеда отвез его в больницу, которая расположена в полутора часах езды от их деревни на юго-востоке индонезийского острова Сулавеси.

Однако врачи в больнице отрезали туловище рыбы от головы, но вытащить ее из шеи Мухаммеда не смогли из-за отсутствия необходимого для этого оборудования.

Мальчика отправили в другую, более крупную больницу на юге Сулавеси. Но даже в ней врачи были ошеломлены этой ситуацией.

Директор больницы Халид Салех сказал, что впервые сталкивается с подобным случаем. Для того, чтобы извлечь то, что осталось от рыбы, из шеи мальчика, потребовалось пять специалистов. Операция продолжалась один час.

Спустя несколько дней после операции Мухаммед уже собирался домой: его шея была перевязана, но уже не болела, хотя он еще не мог двигать ею.

Однако врачи сказали, что выписывать его еще рано.

"Мы следим за его состоянием. Он может быть выписан через несколько дней, но пока ему рано возвращаться в деревню. Ему необходимо еще пройти обследования", - объяснил Халид Салех.

По словам Мухаммеда, инцидент с рыбой не ослабил его любви к рыбалке.

"Мне просто нужно быть осторожнее в следующий раз. Рыбы-иглы не выносят свет, вот почему она выпрыгнула из воды и атаковала меня", - сказал он.