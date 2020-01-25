Китайский коронавирус: как посадить на карантин целый город?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За день до объявления карантина на станции Ханкоу была проведена дезинфекция.

Накануне китайского Нового года эта железнодорожная станция в городе Ухань обычно забита до отказа. Миллионы по всей стране едут домой, чтобы встретить праздник с близкими. Но сейчас платформы на станциях этого седьмого по величине города Китая пустынны, ведь именно здесь - эпицентр распространения нового коронавируса.

В 10 утра в четверг из города перестали выпускать автобусы, поезда и паромы. Было приостановлено и авиасообщение. Автомобильные дороги официально никто не закрывал, однако на шоссе появились блокпосты, а жителям настоятельно рекомендуют не покидать Ухань.

И тут возникает вопрос: а можно ли ввести карантин в целом городе, и если да, поможет ли это?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пассажиров на станции проверяли с помощью термальных сканеров, чтобы выявить потенциальных зараженных

Ухань - огромный мегаполис. По данным ООН, он занимает 42-е место в мире, и превратить его в одну большую больничную палату - задача не из легких.

Через Ухань проходят 20 крупных и десятки мелких автомагистралей. Даже если остановить весь общественный транспорт, для изоляции целого города понадобится вмешательство армии.

"Если реально смотреть на вещи, единственный способ этого добиться - ввести армию, чтобы она взяла город в кольцо", - говорит эксперт по здравоохранению из Сиднейского университета Адам Камрадт-Скотт.

"Но даже если пойти на это, где пройдет черта? Как и большинство современных городов, на окраинах Ухань переходит в более мелкие населенные пункты и в деревни", - добавил эксперт.

"Планировка крупных городов причудлива, - добавляет его коллега по Сиднейскому университету, специалист по пандемиям профессор Михаил Прокопенко. - Все дороги перекрыть невозможно".

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Гауден Галеа более прямолинеен.

"Насколько я знаю, попытка сдержать вирус в городе с населением 11 миллионов человек - это новое слово в науке. И на этом этапе мы не можем сказать, сработает ли это".

Но даже если это получится, какой прок запирать конюшню, если лошади уже вырвались наружу?

О появлении нового вируса в Ухани ВОЗ узнала 31 декабря. Но только 20 января китайские власти подтвердили, что вирус может передаваться от человека к человеку.

К тому времени в городе побывали - и успели уехать из него - десятки тысяч человек. С тех пор этот вирус был отмечен в других городах Китая, странах Азии и даже в США. И все заразившиеся до этого побывали в Ухани.

Впрочем, несмотря на распространение вируса по всему миру, профессор Камрадт-Скотт полагает, что главную озабоченность должно вызывать положение в самом Китае.

"В каждой из стран, где было отмечено заболевание, это был один, два, ну может быть четыре случая, как в Таиланде, - говорит профессор. - Это ничтожно малые цифры, похоже, их засекли достаточно быстро, чтобы помешать дальнейшему распространению инфекции на местах. Так что главной проблемой остается Китай".

"Если вирус уже проник туда и распространяется в местных общинах, то меры, предпринимаемые в Ухани, запоздали", - считает Камрадт-Скотт.

Профессор Прокопенко согласен с тем, что международные меры оказались адекватными. К примеру, пассажиров последнего авиарейса из Ухани в Сидней встречали представители службы биологической безопасности.

Но проблема, по словам Прокопенко, заключается в том, что люди могут быть носителями вируса, но пока не догадываться об этом.

"Есть разница между зараженными и заразными, - поясняет он. - Зараженные несут вирус в своем организме, но при этом они еще не заразны. У них нет симптомов заболевания, они выглядят нормально".

Обычно инкубационный период для гриппа составляет от двух до трех дней. Но для коронавируса это может быть 5-6 дней, неделя, а то и больше.

То есть кто-то мог подцепить вирус на прошлой неделе, перенести его на другой конец земли, заразить других и по-прежнему не знать, что он болен.

"А когда у них начинают проявляться симптомы, их легко спутать с обычной простудой или гриппом, - говорит профессор Прокопенко, - в этом вся трудность".

Из всего этого вовсе не следует, что Китаю не стоит попытаться сдержать распространение вируса. ВОЗ уже высоко оценила проделанную китайскими властями работу. К тому же примеры успешных карантинных мер имеются.

Так, в апреле 2009 года в Мехико в попытке предотвратить распространение свиного гриппа были закрыты все бары, театры, кинотеатры, стадионы и даже церкви. Ресторанам было разрешено продавать еду только на вынос.

"Это в самом деле затормозило распространение вируса в Мехико и позволило властям удержать ситуацию под контролем, - говорит профессор Камрадт-Скотт, - но остановило ли это вирус полностью? Нет".

Так стоило ли вводить карантин в Ухани?

"Китай сообщает только о подтвержденных случаях, - напоминает Камрадт-Скотт. - На основании этих данных я бы лично вводить карантин не стал. Однако если имеются тысячи случаев подозрения на этот вирус, то это сильно меняет расклад".