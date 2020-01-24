Глава Чувашии сыграл в "собачку" с офицером МЧС. Его могут исключить из партии

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"Единая Россия" поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов, сообщила пресс-служба партии. Причиной стала видеозапись, на которой видно, как Игнатьев дразнит сотрудника МЧС.

Ролик был снят во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин в Чебоксарах. Когда один из офицеров МЧС подошел к главе региона за ключом, тот решил поиграть с ним в "собачку", и сотруднику пришлось подпрыгнуть, чтобы достать рукой ключ.

Пропустить Twitter пост , автор: @luchinaleks Глава Чувашии Михаил Игнатьев таким унизительным способом вручает ключи от пожарных машин спасателям МЧС. А несколькими днями раньше он с трибуны призывал "мочить" журналистов. Может пора в отставку? pic.twitter.com/QdYBCvrrIy — Лучин Александр (@luchinaleks) 23 января 2020 г.

Запись широко разошлась в интернете и получила массу негативных комментариев, в том числе от секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

"Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - заявил Турчак.

По его словам, теперь будет поставлен вопрос об исключении Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности.

Ранее замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко сообщил, что вопрос о поведении главы региона будет рассмотрен на заседании комиссии "Единой России" по этике 27 января. "Если это была попытка шутки, то она не смешная... Глава Чувашии в очередной раз пробил дно", - добавил Ревенко.

В МЧС поведение Игнатьева на мероприятии назвали неэтичным.

"Министр (глава МЧС) Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - говорится в сообщении ведомства.

В то же время пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров заявил, что губернатор не хотел никого обидеть.

"Я лично присутствовал на этом событии. Была радостная атмосфера - вручали технику. Это была дружеская пикировка. Это было не издевательски, смешно. Все потом поулыбались", - рассказал он.

На чувашском телевидении сюжет о церемонии вручения ключей вышел в четверг. Момент, где глава региона дразнит сотрудника МЧС, в него не попал.

Не первый скандал

Глава Чувашии уже не первый раз оказывается в центре скандалов. Ранее на этой неделе в соцсетях активно обсуждался его призыв "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власть.

"Отдельные [журналисты или блогеры], которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить - надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают", - сказал он.

Позднее пресс-служба главы Чувашии пояснила, что слово "мочить" означало призыв раскрывать информацию о способах заработка журналистов и блогеров, а сам Игнатьев сказал, что его слова "передернули и переиначили".

"Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я, человек с доброй душой, прошу прощения", - заявил он.

Осенью 2014 года в авторской программе "Момент истины" журналиста Андрея Караулова был показан сюжет об элитной сауне в Доме правительства Чувашии, якобы построенной за 15 млн рублей из регионального бюджета. Позднее фотографии сауны опубликовал и "Московский комсомолец".

В 2012 году СМИ писали о закупке двух автомобилей Volkswagen Phaeton общей стоимостью 8,3 млн рублей для администрации Чувашии. Представители губернатора объяснили это тем, что "в республике уже были гости, которые отказались садиться в машину попроще".

Тогда же в прессе широко разошлась оговорка губернатора: на встрече с президентом Дмитрием Медведевым он назвал его "Василием Петровичем".