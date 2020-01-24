Иранский обстрел привел к черепно-мозговым травмам у 34 военных США

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Пентагон заявил, что в результате обстрела Ираном военных баз США в Ираке 34 американских военных получили черепно-мозговые травмы различной степени тяжести.

Официальный представитель министерства обороны США Джонатан Хоффман сообщил журналистам, что восемь из пострадавших отправлены на лечение в Америку, а еще девять лечатся в Германии.

Еще 16 военных прошли лечение в Ираке, а один - в Кувейте; сейчас они вернулись на службу, уточняют американские чиновники.

8 января Иран обстрелял две военные базы США в Ираке, в Аль-Асаде и Эрбиле, в качестве возмездия за убийство влиятельного генерала Касема Сулеймани. Он погиб в Багдаде 3 января в результате удара американского беспилотника.

Сразу после иранских обстрелов президент США Дональд Трамп заявил, что пострадавших среди американцев не было. Именно отсутствие жертв он назвал причиной, по которой он решил не отвечать Ирану новыми ударами.

На прошлой неделе Пентагон сообщил, что после иранских ударов с симптомами сотрясения мозга были госпитализированы 11 человек.

"Головные боли"

Сейчас Хоффман уточнил, что в течение нескольких дней после 8 января министр обороны США Марк Эспер не знал о пострадавших американских военных.

Media playback is unsupported on your device Би-би-си показали авиабазу США, которую бомбил Иран

На недавнем экономическом форуме в Давосе Трампа спросили о том, почему Вашингтон не рассказывал о раненых, и он ответил: "Я слышал, что у них были головные боли и еще кое-что. Но я могу сообщить, что там не было ничего серьезного".

Когда ему задали вопрос о возможных черепно-мозговых травмах, Трамп сказал: "Я не считаю это очень серьезными ранениями, если сравнить с другими ранениями, которые я видел".

Американская Ассоциация ветеранов Ирака и Афганистана раскритиковала администрацию Трампа за то, что она так долго не сообщала о последствиях обстрела.

"Это очень важно, - сказал основатель Ассоциации Пол Рикенхофф. - Американский народ вправе верить, что правительство будет делиться информацией о наших сыновьях и дочерях, которым грозит опасность. Нет ничего более серьезного и священного".

Американская армия сообщает, что черепно-мозговые травмы - частое явление для зон военных конфликтов. Самая частая их причина - воздействие ударной волны.