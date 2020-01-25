Эмблема Космических сил США оказалась очень похожа на логотип Star Trek

Правообладатель иллюстрации US HANDOUT Image caption Эмблема космических сил США (слева) и эмблема "Звездного пути" (справа)

Президент США Дональд Трамп в пятницу представил эмблему Космических войск США. И ее тут же начали сравнивать с картинкой из сериала Star Trek ("Звездный путь") 60-х годов.

Трамп опубликовал изображение эмблемы в своем "Твиттере". Другие пользователи "Твиттера" сразу же отметили, что эмблема, обнародованная президентом, имеет странное сходство с символикой культового научно-фантастического телесериала.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 января 2020 г.

"После консультации с нашими великими военачальниками, конструкторами и другими я рад представить новую эмблему Космических сил США, шестого вида наших великолепных вооруженных сил", - написал Трамп.

Выбор Трампа

В августе 2018 года стало известно, что менеджер предвыборной кампании по переизбранию Трампа отправил сторонникам президента письма с просьбой проголосовать за эмблему Космических сил США. На выбор было предложено шесть вариантов.

Теперь же критики поражены поразительным сходством с эмблемой, использованной в телесериале Star Trek. Хотя другие считают, что логотип основан на эмблеме Космического командования ВВС США (Air Force Space Command), в декабре прошлого года преобразованное в Космические силы США.

Эмблема представляет собой схематическое изображение космической ракеты на фоне земного шара, спутника и звезд. Римскими цифрами указан год образования войск - 2019-й.

Центральный элемент эмблемы был впервые использован еще в 1942 году ВВС США и использовался в ранних космических подразделений с 1961 года, настаивает представитель Космических сил США, передает Си-эн-эн. Он также сообщил, что именно Трамп выбрал логотип из нескольких вариантов.

Один из пользователей возразил тем, кто считает, что "Трамп украл логотип Star Trek", опубликовав логотип, которых до сих пор использовался в ВВС.

Пропустить Twitter пост , автор: @noonanjo For those excitedly tweeting that Trump stole the Star Trek logo!!!!, the patch on the left was the existing Air Force Command logo.



The same one I wore as a Lieutenant in 2005. pic.twitter.com/mYb60YioBP — John Noonan (@noonanjo) 24 января 2020 г.

Не первый случай

Все это произошло спустя неделю после того, как пользователи соцсетей высмеяли военную форму нового вида вооруженных сил США.

На фото, размещенном в "Твиттере", был показан камуфляж традиционной песочно-зелено-коричневой расцветки, после чего пользователи стали шутить о том, зачем такая маскировка необходима в космосе.

Теперь пришло время шутить актеру Джорджу Такэю, в 60-е исполнявшему роль Хикару Сулу в сериале Star Trek. "Хм. Мы ожидаем гонорара..." - написал он в "Твиттере".

Трамп подписал закон о создании Космических сил США в декабре. Новый вид вооруженных сил появился в США впервые с 1947 года, когда в отдельный вид были выделены ВВС.