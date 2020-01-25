Фото: первый испытательный полет самолета Boeing 777X

  • 25 января 2020
Boeing 777X Правообладатель иллюстрации Reuters

Американская корпорация Boeing провела первый испытательный полет своего нового широкофюзеляжного самолета 777X. Прямая трансляция велась на сайте компании.

Лайнер вылетел из аэропорта города Эверетт в штате Вашингтон и через четыре часа приземлился в Сиэтле, где находится один из заводов корпорации.

Первый полет Boeing 777X неоднократно переносился - сначала из-за проблем с двигателем, а в последние дни из-за погоды.

Boeing 777X Правообладатель иллюстрации Reuters

В последний год корпорация Boeing столкнулась с большими трудностями. Полеты лайнеров семейства 737 Max были приостановлены из-за двух авиакатастроф, унесших жизни более 300 человек.

В середине января компания обнаружила в программном обеспечении самолетов 737 Max другие недочеты, о которых раньше ничего не было известно. Это может привести к тому, что полеты лайнеров возобновятся еще очень нескоро.

Boeing 777X Правообладатель иллюстрации Getty Images

***

Похожие темы

Новости по теме