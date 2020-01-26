Израильтянка Наама Иссахар попросила Путина о помиловании

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Израильтянка Наама Иссахар, которая в России приговорена к заключению по делу о хранении и контрабанде наркотиков, попросила президента Владимира Путина о помиловании.

Адвокаты Иссахар передали Би-би-си заявление, в котором сообщили, что в воскресенье "обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря Президента РФ Д. Пескова о том, что для её помилования необходимо её личное обращение к президенту".

"В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к Президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится", - сообщили защитники Иссахар Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.

"Наама, её родные и защитники надеются на скорейшее принятие Президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о её помиловании и освобождении", - отмечают адвокаты.

Путин встретился с матерью Иссахар 23 января - во время визита в Израиль. После встречи Путин заявил, что пообещал Яффе Иссахар, что с ее дочерью "все будет хорошо".

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Позже пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос об освобождении Иссахар сказал: "Пока сама девушка, осужденная, не обращалась к президенту с просьбой о помиловании, и вот это пока весь процесс тормозит... все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться".

"Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? - добавил Песков. - Это такая ситуация, в данном случае должны быть какие-то формальности соблюдены, чтобы процесс пошел".

26-летнюю Иссахар задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе из Дели в Тель-Авив. В багаже у девушки обнаружили около 10 граммов гашиша. В России ее признали виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорили к семи с половиной годам заключения.

Александровское подворье

Судьба Наамы Иссахар стала одним из самых важных вопросов в отношениях между Россией и Израилем. Путин неоднократно говорил об этом с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Адвокаты израильтянки говорили, что о ее помиловании просили глава правительства Израиля, президент этой страны и мама осужденной.

Израильские журналисты предполагали, что Россия была готова обменять Иссахар на хакера Алексея Буркова, который был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Но в ноябре 2019 года Израиль передал Буркова американцам.

На этой неделе израильские журналисты передавали, что Россия и Израиль согласовали вопросы, связанные с помилованием Иссахар. Пресса также сообщала, что Израиль согласился передать России Александровское подворье в Иерусалиме; израильское министерство юстиции несколько лет рассматривало соответствующий запрос Москвы.

По сведениям газеты "Маарив", вопрос о подворье был поднят в ходе переговоров, которые проходили перед последним визитом Путина.