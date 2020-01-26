Правообладатель иллюстрации Reu/AFP/Getty Images Image caption Мари Йованович дала показания конгрессу в рамках дела по импичменту президента Трампа

В 2018 году Дональд Трамп распорядился уволить посла США на Украине Мари Йованович, следует из видеозаписи, сделанной во время обеда америкснского президента с группой спонсоров.

Йованович, которая была отозвана со своего поста в мае 2019 года, недавно дала показания на следствии Палаты представителей конгресса по делу об импичменте президента Трампа.

Демократы обвиняют Трампа в том, что тот приостановил предоставление военной помощи Украине, пытаясь заставить президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении политического соперника Трампа, демократа Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп не раз называл дело о своем импичменте "охотой на ведьм".

Видеозапись, которую обнародовали в субботу, 30 апреля 2018 года сделал мобильным телефоном Игорь Фруман - американский бизнесмен и бывший партнер личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Этот ролик передал в сенат, рассматривающий дело об импичменте, адвокат Льва Парнаса - еще одного фигуранта скандала.

На записи слышны слова Парнаса, который отзывается об американском после в Киеве как о "самой большой проблеме".

Не называя имени Йованович, Парнас говорит: "В общем, она просто везде ходит и говорит: только подождите, ему объявят импичмент, подождите".

Затем слышны слова президента, который говорит: "Избавьтесь от нее, завтра же её прогоните! Мне всё равно, но завтра же прогнать её! Окей? Выполняйте".

Похоже, что президент не знал имени посла в то время, так как он переспрашивает, как её зовут.

Кто такой Парнас

Президент Трамп утверждает, что не знаком с Парнасом, который был в штате сотрудников Джулиани.

Правообладатель иллюстрации Alexandria Sheriff's Office Image caption Игорь Фруман и Лев Парнас были привлечены к судебной ответственности в США по обвинению в нарушении законодательства о финансировании выборов.

Лев Парнас, который не раз жертвовал средства в избирательный фонд Республиканской партии, утверждает, что был послан Джулиани в Киев с тем, чтобы заставить украинских политиков дать показания в отношении сына Джо Байдена, которых требовали президент и Джулиани. В частности, опубликована его записка в блокноте с логотипом отеля в Вене, где зафиксирована задача, поставленная ему Джулиани: чтобы Зеленский объявил о расследовании против Байдена.

Фруман и Парнас были привлечены к судебной ответственности в США по обвинению в нарушении законодательства о финансировании выборов.

Президент Трамп пока никак не прокомментировал появление видеозаписи.

В субботу его адвокаты выступили на заседании комитета сената, который ведет судебное дело по импичменту, обвинив демократов в намерении добиться пересмотра результатов президентских выборов 2016 года.

По этому делу президенту предъявлено два обвинения - злоупотребление властью и препятствие деятельности конгресса.

Почему уволили Мари Йованович?

Мари Йованович, которая 33 года прослужила в государственном департаменте США, была отозвана с поста американского посла в Киеве в мае 2019 года по причинам, которые до сих остаются неясными.

В ходе своих показаний конгрессу она заявила под присягой, что её усилия по борьбе с коррупцией вызвали гнев со стороны влиятельных украинских политиков, которые добивались её устранения. Мари Йованович заявила в рамках своих показаний, что была поражена тем, что её враги сумели найти поддержку и союзников в администрации Трампа, включая личного юриста президента Руди Джулиани.

Сторонники бывшего посла также напоминают, что симпатизирующие республиканцам американские СМИ выступали с резкими нападками на нее.

Выступая в конгрессе, Йованович назвала ложными утверждения о её нелояльности по отношению к президенту Трампу.

Трамп также говорил о том, что посол якобы не хотела вешать его портрет в киевском посольстве.

"Она говорила обо мне плохо, она не защищала меня, и я имею право заменить посла", - заявил президент Трамп, выступая по телеканалу Fox News.