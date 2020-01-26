Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался на 52-м году жизни.
"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - рассказал прихожанин Александр Петрунько Интерфаксу.
Агентству ТАСС эту информацию подтвердили в пресс-службе храма Феодора Студита. "К сожалению, это правда, он скончался перед храмом", - сообщили агентству.
Один из прихожан рассказал изданию "Подъем", что у Чаплина перед смертью случился астматический приступ: "Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть. У храма сейчас находится полиция, сейчас его тело повезут… Я не видел, было у него с собой лекарство, но он всегда его с собой носил. Когда у него была одышка, он всегда пользовался баллончиком от астмы".
"Мы не должны подстраиваться"
Всеволод Чаплин с 2009 года занимал должность председателя отдела по взаимодействию Церкви и общества Синода Русской православной церкви, пока его не уволили с этой должности в конце 2015 года.
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В РПЦ тогда пояснили, что Чаплина уволили в связи с учреждением нового отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ "в целях оптимизации работы и повышения эффективности".
Сам протоиерей в разговоре с Би-би-си тогда объяснил свое увольнение разногласиями с патриархом. "Я считаю, что церкви нужно больше ярких и самостоятельных голосов, ярких и самостоятельных позиций. Мы не должны подстраиваться ни под мнение власть имущих, ни под мнение тех или иных общественных элит. Я считаю, что в церкви решения - как где бы то ни было - должны приниматься коллегиально, серьезно, с обсуждением. Сейчас у нас многие решения принимаются единолично Святейшим Патриархом. Это неправильно, это должно измениться", - сказал он.
В социальных сетях соболезнования в связи с кончиной с отца Всеволода приносят люди самых разных политических убеждений.
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