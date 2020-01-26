Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Правообладатель иллюстрации Pavel Bednyakov/TASS

Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался на 52-м году жизни.

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - рассказал прихожанин Александр Петрунько Интерфаксу.

Агентству ТАСС эту информацию подтвердили в пресс-службе храма Феодора Студита. "К сожалению, это правда, он скончался перед храмом", - сообщили агентству.

Один из прихожан рассказал изданию "Подъем", что у Чаплина перед смертью случился астматический приступ: "Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть. У храма сейчас находится полиция, сейчас его тело повезут… Я не видел, было у него с собой лекарство, но он всегда его с собой носил. Когда у него была одышка, он всегда пользовался баллончиком от астмы".

"Мы не должны подстраиваться"

Всеволод Чаплин с 2009 года занимал должность председателя отдела по взаимодействию Церкви и общества Синода Русской православной церкви, пока его не уволили с этой должности в конце 2015 года.

В РПЦ тогда пояснили, что Чаплина уволили в связи с учреждением нового отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ "в целях оптимизации работы и повышения эффективности".

Сам протоиерей в разговоре с Би-би-си тогда объяснил свое увольнение разногласиями с патриархом. "Я считаю, что церкви нужно больше ярких и самостоятельных голосов, ярких и самостоятельных позиций. Мы не должны подстраиваться ни под мнение власть имущих, ни под мнение тех или иных общественных элит. Я считаю, что в церкви решения - как где бы то ни было - должны приниматься коллегиально, серьезно, с обсуждением. Сейчас у нас многие решения принимаются единолично Святейшим Патриархом. Это неправильно, это должно измениться", - сказал он.

В социальных сетях соболезнования в связи с кончиной с отца Всеволода приносят люди самых разных политических убеждений.

Пропустить Twitter пост , автор: @s_udaltsov От остановки сердца умер протоирей Всеволод Чаплин, который в последние годы был настроен весьма критично к действующей власти. Часто встречались с ним на протестных акциях. Ему был 51 год. Кстати, недавно также внезапно умер Никита Исаев. Берегите себя! https://t.co/9it2GX3NOJ — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 26 января 2020 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @Stebenkova_LV Прискорбная новость - скончался протоиерей Всеволод Чаплин.

Знала отца Всеволода лично, последний раз встречалась с ним на митинге в Сокольниках против Закона о семейно бытовом насилии.

Мои соболезнования родным и близким. pic.twitter.com/npJJ6UJiu9 — Стебенкова Людмила (@Stebenkova_LV) 26 января 2020 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @Dementeva_El Чаплин часто ходил ко мне в программу. И при всей одиозности (и иногда абсурдности) его монологов, я по-человечески ему всегда симпатизировала. Всегда предельно вежлив, спокоен, иногда шутил над собой, присылал смешные ссылки и ставил смайлы в переписке про организацию съемок( https://t.co/p3hX2TcmV7 — Elena Dementeva (@Dementeva_El) 26 января 2020 г.

***