Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета

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Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета недалеко от Лос-Анджелеса. Брайант считался одним из лучших игроков в истории баскетбола.

Брайант и еще четверо находившихся на борту человек погибли, когда вертолет рухнул в холмах близ города Калабасас. Причина крушения пока не известна. Спасатели прибыли на место крушения практически немедленно, но обнаружили, что выживших нет.

Спортивный телеканал ESPN, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что, судя по всему, вместе с Брайантом погибла его дочь Джианна.

Пока не известно точно, откуда вылетел вертолет и куда он направлялся.

Брайант часто использовал частный вертолет Sikorsky S-76, иногда вылетая на нем из Ньюпорт-Бич в Staples Center, на матчи "Лейкерс".

Очевидцы сообщают, что за несколько минут до крушения слышали, как у пролетавшего вертолета заглох двигатель.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Место крушения вертолета

Офис шерифа местного округа разместил в "Твиттере" фотографии места происшествия.

41-летний баскетболист всю свою карьеру играл за "Лейкерс". Он ушел из профессионального спорта в апреле 2016 года. За 20 сезонов Брайант получил пять чемпионских титулов и дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе национальной сборной США. Он также стал единственным игроком НБА получившим четыре награды MVP ("самый ценный игрок") матча всех звезд.

Брайант также получил "Оскара" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол", основанный на стихотворении спортсмена.

У Брайанта было четверо детей, последний родился в июне 2019 года. Двумя месяцами ранее Коби и его жена Ванесса отметили 20-летие своего брака. "В этот день, 20 лет тому назад я встретил своего лучшего друга, мою королеву. Я люблю тебя моя mamacita per sempre", - сказал тогда Брайант.

Мир баскетбола в трауре. "Нет, пожалуйста, нет. Этого не может быть", - написал в "Твиттере" баскетболист Кевин Лав.

"Ужасная новость", - написал президент США Дональд Трамп.