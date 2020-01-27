Правообладатель иллюстрации Getty Images

Все, что нужно знать про коронавирусы

Правообладатель иллюстрации AFP

К утру понедельника число погибших от нового коронавируса в Китае превысило 80 человек. Между тем, в США уже потверждены пять случаев заражения. В Росси - пока ни одного.

Почему подобные вирусы опасны для человека? Как быстро они распостраняются? И что делать, чтобы не заболеть?

Би-би-си отвечает на главные вопросы про новое заболевание.

День памяти Холокоста

27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина встретилась с тремя женщинами, выжившими в гетто и концлагерях.

Они рассказали, как остались живы в нечеловеческих условиях - и как научились жить с памятью о том, что там происходило.

Депутаты, юристы и знаменитости обсуждают конституцию

Правообладатель иллюстрации Kremlin.ru

В Москве вновь встретятся участники рабочей группы по подготовке поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным.

Кроме законодателей и юристов, в нее вошли знаменитости: актеры, спортсмены и деятели культуры. Некоторые из них узнали о своей роли за несколько часов до назначения.

Вопросы к изменениям в основной закон и к процессу их принятия собрала корреспондент Би-би-си Елизавета Фохт.

Британия считает дни до брексита

Правообладатель иллюстрации PA Media

В пятницу 31 января Британия формально покинет Европейский союз.

Хотя Лондон и Брюссель будут еще 11 месяцев договариваться об условиях расставания, в Британии уже чеканят коллекционную монету в 50 пенсов в честь брексита.

На монете содержится надпись "Мир, процветание и дружба со всеми странами" и дата - 31 января.

Важная неделя в процессе импичмента Трампа

В Сенате США продолжатся слушания об импичменте президента.

В понедельник и вторник защита Трампа представит свои аргументы, и сенаторы решат: вызывать свидетелей или сразу голосовать по главному вопросу - отстранить или оправдать президента.

В понедельник в защиту Трампа выступит Алан Дершовиц - знаменитый адвокат, известный защитой О. Джей Симпсона, Майка Тайсона, Харви Вайнштейна и Джеффри Эпштейна.

Русская служба Би-би-си ведет прямую трансляцию всех заседаний процесса.

Смерть Коби Брайанта...

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В воскресенье возле Лос-Анджелеса результате крушения вертолета погибли бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек.

...и протоиерея Всеволода Чаплина

А в Москве возле своего храма скончался протоиерей Всеволод Чаплин, бывший председатель отдела по взаимодействию Церкви и общества Синода Русской православной церкви.

Ему был 51 год.

Сохранится ли дух конституции? Отвечает один из авторов

Правообладатель иллюстрации TASS

"Ведомости" публикуют колонку Олега Румянцева, бывшего ответственным секретарем комиссии по составлению конституции России в 1990-1993 годах.

Румянцев задается вопросом - сохранится ли дух конституции после внесения предложенных Путиным поправок?

Автор приходит к выводу, что основной закон РФ уже часто не исполняется на деле и не покрывает всю территорию страны.

Как Трамп не принес мир на Ближний Восток

Правообладатель иллюстрации AFP

В понедельник и вторник Трамп примет в Белом доме премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху и его главного оппонента, лидера партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца.

На встречах президент США представит план урегулирования палестино-израильского конфликта, разработанный его зятем и советником Джаредом Кушнером.

Этот план ничего не изменит и будет отвергнут руководством Палестинской автономии, пишет израильская газета Haarertz (требуется подписка). В статье подробно разбирается, почему провалился план Кушнера.

Зачем американцам Украина? Отвечает бывший посол

В субботу американские СМИ сообщили, что госсекретарь США Майк Помпео спросил журналистку: "Вы думаете, американцам есть дело до Украины?"

Ответить своему начальнику решил бывший спецпосланник на Украине Билл Тейлор. Его колонку публикует газета New York Times (требуется подписка).

Тейлор пишет, что Украина имеет важное значение для Америки, так как "защищает себя и Запад против российской атаки", а Россия якобы ведет гибридную войну против Украины, Европы и США.

Правообладатель иллюстрации The Base Telegram

Лидер американской неонацистской группировки живет в России

Лидер американской неонацистской группировки The Base руководит ею из Санкт-Петербурга, выяснили журналисты Би-би-си.

В США деятельность группировки расследует ФБР - ряд ее членов арестованы по подозрению в организации убийства.

Зачем японцы берут семьи напрокат?

В Японии многие берут родственников напрокат. Би-би-си распросила японцев, зачем они это делают.

Media playback is unsupported on your device Зачем японцы берут семьи напрокат

Дайджест подготовили Григор Атанесян и Марина Ромадова.