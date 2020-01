Билли Айлиш забрала пять премий "Грэмми". Еще одну получил ее брат

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Билли Айлиш стала самой юной лауреаткой "Грэмми" в истории. Bad Guy признан лучшей песней прошедшего года.

Американская поп-звезда Билли Айлиш стала героиней церемонии вручения "Грэмми"-2020, получив сразу пять премий - в том числе за лучший дебют и лучшую песню и лучший альбом.

Айлиш стала самым молодым обладателем "Грэмми" в истории. Первый альбом 18-летней певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go она записала дома в Лос-Анджелесе. До этого самым молодым лауреатом "Грэмми" была Тейлор Свифт.

"Я много шучу обо всем, но я искренне хочу сказать, что я очень благодарна", - сказала Билли Айлиш, принимая позолоченный граммофон.

"Мне кажется, что все это ошибка. Такое чувство, как будто сюда случайно пустили простую фанатку", - говорила она на красной дорожке.

Айлиш достались премии в четырех самых престижных категориях - лучшая песня, лучшая запись, альбом года и лучший новый музыкант.

В последний раз такую коллекцию за один год смог собрать Кристофер Кросс в 1981 году.

Старший брат певицы Финнеас О'Коннелл также получил "Грэмми" как продюсер года за запись альбома Айлиш.

Он рассказал, почему альбом записывался в родительском доме. "Наиболее творческое состояние у меня, когда мне удобно. Большая честь - получить "Грэмми" за домашнюю кухню", - сказал он.

Айлиш, похоже, была ошеломлена масштабом своего триумфа на церемонии. Принимая премию за лучший альбом, она повернулась к другой номинантке, Ариане Гранде, и сказала: "Можно я только скажу, что Ариана тоже заслужила это?"

Еще у входа в зал Билли Айлиш призналась, что испытывает синдром самозванца.

Чем вызван такой успех Билли Айлиш?

Эта девочка-подросток за последний год переписала все правила поп-музыки. Ее песни - зловещие, тревожные, ломают типичную структуру поп-треков и уводят слушателя в темные глубины необычного звука.

"Мы этот альбом делали не для "Грэмми, - заявил Финнеас О'Коннелл, стоя рядом с сестрой на сцене. - Мы написали альбом о депрессии, суицидальных мыслях, изменении климата, о том, как быть злодеем, что бы это ни значило".

"А теперь мы стоим здесь, растерянные и благодарные", - добавил он.