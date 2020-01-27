В Афганистане разбился самолет. На борту были 83 человека

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Самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции.

По предварительным данным, на борту самолета были 83 человека. Издание Tolo News отмечает, что самолет упал на территории, подконтрольной движению "Талибан" (запрещено в РФ).

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