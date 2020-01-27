Конституционный суд постановил пересмотреть дело Константина Котова

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Конституционный суд России предписал судам общей юрисдикции пересмотреть обвинительный приговор Константину Котову, приговоренному к четырем годам колонии за неоднократные нарушения закона о митингах. Котов стал вторым осужденным по статье 212.1 УК РФ, известной как "дадинская".

Определение было опубликовано на сайте суда.

В определении суд напомнил, что наказание впервые совершившему преступление лицу не обязательно должно быть связано с его изоляцией от общества. Суды должны оценивать общественную опасность проступка, а не политические или идеологические взгляды подсудимого.

При этом, поскольку к компетенции Конституционного суда изучение фактических обстоятельств дела не относится, приговор Котову подлежит пересмотру.

Сейчас в приговоре не указано, несли ли действия Котова существенную реальную угрозу конституционно защищаемым ценностям и способствовали ли они утрате публичным мероприятием мирного характера. На основании ранее принятого Конституционным судом решения только эти обстоятельства могут быть условием лишения свободы.

"Судебные решения по делу Котова Константина Александровича, принятые на основании статьи 2121 УК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении Конституционного суда РФ от 10 февраля 2017 года № 2-П, подлежат пересмотру в установленном порядке", - говорится в определении.

Дело Константина Котова

В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил активиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократные нарушения закона о митингах. Оснований для менее строгого наказания суд не нашел.

Дело Котова было расследовано в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а уже 15-го Следственный комитет России объявил об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде заняло два дня.

Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, 2 марта Котов участвовал в акции в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, 13 мая - в акции поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", 12 июня - в акции поддержку журналиста Ивана Голунова.

"Дадинская" статья, названная по имени активиста Ильдара Дадина, предусматривает уголовное наказание для тех, кто в течение полугода более двух раз привлекался по административным статьям о нарушении правил проведения акций протестов.

Кроме того, Котов 15 июля в "Фейсбуке" призывал выходить на Трубную в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму (на него составили протокол об организации несанкционированного мероприятия), а 10 августа был задержан после митинга на проспекте Сахарова.

Митинг за честные выборы, прошедший 10 августа на проспекте Сахарова, был согласован с властями. Однако прогулку в районе Китай-города, на которую после него отправились несколько сотен участников, власти сочли несанкционированной акцией. Тогда полиция задержала около 250 человек (по данным "ОВД-Инфо"), в том числе и Котова.

Защита Котова просила приобщить к материалам дела видео с камер наблюдения в районе Китай-города, доказывающих, что 10 августа он не пришел к памятнику героям Плевны вместе с другими протестующими, как утверждали полицейские, а вышел из метро. Однако судья отклонил это ходатайство.

По мнению обвинения, Котов, до этого привлекавшийся к административной ответственности, продолжил нарушать законодательство "не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые ценности, демонстрируя тем самым свое пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу".

Котов свою вину не признал.

25 января президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова. Об исполнении поручения должно быть доложено до 31 марта 2020 года.