Британия после брексита будет давать визы ученым в неограниченных количествах. Их все равно мало получают

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Британское правительство объявило, что с февраля начинает действовать новая ускоренная процедура получения рабочих виз, призванная привлечь в страну ведущих ученых со всего мира.

Число таких виз не будет ограничено, их смогут получить все желающие работать в Великобритании при наличии у них соответствующей квалификации.

Таким образом власти выполняют данное в прошлом году премьер-министром обещание превратить страну в "супермагнит для талантливых ученых".

При этом сами ученые не уверены в том, какую роль Британия будет играть в европейских исследовательских проектах после брексита.

"Британия гордится своей историей научных открытий, но чтобы сохранить лидерство и быть готовыми принять новые вызовы, которые бросает будущее, нам необходимо инвестировать в таланты и новейшие исследования, - заявил премьер-министр Борис Джонсон. - Вот почему, покидая ЕС, я хочу дать понять, что Британия открыта для мировых талантов и готова поддержать их, чтобы воплотить их идеи в реальность".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Борис Джонсон хочет, чтобы талантливых ученых притягивало в Британию как магнитом

Новая визовая система начнет действовать с 20 февраля под управлением Британского агентства по исследованиям и инновациям (UKRI), которое субсидирует государственные исследования, а не Хоум-оффиса, который обычно занимается визовыми вопросами. Это сделано для того, чтобы заявки быстро рассматривали специалисты, разбирающиеся в научных званиях и достижениях, а не сотрудники иммиграционных служб.

В попытке развеять опасения по поводу влияния брексита на участие Великобритании в международных научных программах, британские власти утверждают, что новая визовая программа была разработана с таким прицелом, чтобы британские исследовательские проекты могли набирать лучших ученых со всего мира.

Этот шаг стал большой победой для исследовательских организаций, которые всеми силами добивались от правительства введения такого ускоренного режима получения рабочих виз для ведущих специалистов, чтобы таким образом компенсировать утечку мозгов после брексита.

Особенно их радует от факт, что UKRI при поддержке других так называемых одобренных исследовательских организаций теперь может само поручиться за подавшего заявку на визу специалиста, вместо того, чтобы его академические критерии определяли сотрудники Хоум-оффиса.

Вместе с тем, в 2018-2019 финансовом году квота на визы для ученых (она называлась Tier 1 (Exceptional Talent)) составляла 2000 виз, а получили их всего 550 человек.

Власти надеются, что отсутствие ограничений и тот факт, что визы будут выдавать не чиновники, ориентированные на поиск оснований для отказа, в совокупности приведут к увеливению количества соискателей.

Заместитель президента Королевского астрономического общества доктор Роберт Мэсси выразил опасение, что новая система не будет работать в пользу молодых и начинающих исследователей.

"Я приветствую это нововведение, но с некоторой опаской, - написал он в "Твиттере". - Проблема в том, что там речь идет о "наиболее талантливых", а этот термин не подходит ко многим начинающим исследователям".

Правообладатель иллюстрации UK Parliament Image caption По мнению Чи Онвуры, делать ставку на "самых талантливых", - значит не понимать суть инноваций

Министр теневого кабинета по инновациям и науке Чи Онвура заявила, что такая дополнительная поддержка для науки - это хорошо, но новые меры "свидетельствуют о недостаточном понимании инноваций, которые зависят от ученых, исследователей и инженеров всех уровней, а не только горстки "самых талантливых".

Исследователи из стран ЕС составляют около половины из 211 тыс. человек, которые работают в британских научно-исследовательских организациях.

До сих пор им не нужны были рабочие визы. Однако по окончании переходного периода брексита 31 декабря 2020 года свободное передвижение рабочей силы между Великобританией и странами ЕС должно закончиться. Правительство говорит, что к январю 2021 года оно введет основанную на баллах систему получения рабочих виз по австралийскому образцу.